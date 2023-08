Xiaomi 13 et 13 Pro les premiers à recevoir le nouveau MIUI basé sur Android 14

Née il y a treize ans, comme elle l’a célébré la semaine dernière, MIUI est la couche de personnalisation utilisée par les smartphones des marques Xiaomi, POCO et Redmi. C’est le moteur qui anime un système d’exploitation basé sur Android, et donc à chaque nouvelle version du système d’exploitation de Google, il y a une nouvelle version de la couche.

En réalité, avec Android 14 sur le point d’être officiellement lancé par Google ces jours-ci – il arrive toujours entre fin août et début septembre -, ses nouveautés vont déjà commencer à faire partie de MIUI. En réalité, si vous avez l’un des haut de gamme actuels de Xiaomi, vous pouvez déjà les tester.

Les Xiaomi 13 et 13 Pro mis à jour vers MIUI et Android 14

Xiaomi a commencé à déployer la tant attendue mise à jour MIUI basée sur Android 14 pour ses modèles phares, le Xiaomi 13 et le Xiaomi 13 Pro. Cette mise à jour est conçue pour apporter des optimisations avancées et de nouvelles fonctionnalités d’Android 14 aux utilisateurs de la couche Xiaomi.

Cependant, il faut noter que cette mise à jour est encore en phase de test et peut contenir quelques erreurs. Malgré le fait qu’il s’agit de la version stable initiale, elle a été déployée principalement aux utilisateurs internes de test en raison de son adaptation incomplète.

Comment télécharger le nouveau MIUI basé sur Android 14 pour votre mobile Xiaomi

Le numéro de build de la mise à jour est MIUI-V14.0.0.11.UMBCNXM pour le Xiaomi 13 Pro et MIUI-V14.0.0.11.UMCCNXM pour le Xiaomi 13. Si vous avez l’un de ces deux smartphones, les haut de gamme de l’entreprise et les plus puissants de leur catalogue, vous pouvez utiliser les liens que nous vous donnons ci-dessous pour installer la mise à jour. Cependant, l’interface utilisateur est en chinois :

Cependant, il est important de se rappeler de revenir à la version stable précédente de MIUI 14 après avoir testé la nouvelle et toutes ses nouveautés, car étant une version bêta, elle est sujette à des changements, des bugs et des problèmes de fonctionnement ou d’exécution qui peuvent survenir. Revenir à une version stable vous évitera des problèmes, tout en vous permettant de tester les nouveautés jusqu’à la sortie de la version officielle et définitive de MIUI 15, que vous aurez déjà installée.

En examinant la nouvelle structure MIUI basée sur Android 14, on indique que la base d’Android est identifiée comme UKQ1.230705.002. Cela indique que Xiaomi teste la version stable d’Android 14 sur l’interface MIUI. Quand est-ce que cela arrivera pour d’autres modèles de smartphones de l’entreprise ? Pour le moment, on ne sait pas.

Source | Xiaomiui

