Galaxy SmartTag 2: le nouveau tracker de localisation de Samsung est sur le point d’arriver sur le marché

Un nouveau localisateur prévu pour cette année même.

La première SmartTag de Samsung a été utile, mais elle était quelque peu limitée

Les nouveaux Samsung Galaxy SmartTag 2 seraient déjà en route. Des rumeurs circulaient ces derniers mois selon lesquelles l’annonce de ce dispositif aurait pu avoir lieu lors de l’événement précédent de Samsung, mais lors du dernier Unpacked, cette mise à jour du périphérique n’a pas été vue. Mais une fuite nous a permis de voir il y a quelques semaines à quoi cela ressemblerait, et maintenant nous savons aussi quand il arrivera.

Un nouveau design pour le SmartTag 2

Les nouveaux Samsung Galaxy SmartTag 2, selon cette fuite, sont prévus pour arriver le mois prochain en octobre. Ainsi, avec un nouveau design, plus fin mais aussi plus allongé, et les améliorations prévues de ses spécifications, les Samsung Galaxy SmartTag 2 seront disponibles à partir de cet automne pour se montrer, une fois de plus, comme un dispositif anti-perte qui sauvera les utilisateurs les plus voyageurs ou distraits de l’endroit.

Selon les informations divulguées, en plus de bénéficier d’ un design perforé qui facilite son placement, les Samsung Galaxy SmartTag 2 avanceront également en termes de logiciel, offrant une géolocalisation plus précise. Il reste encore à confirmer si, contrairement à son modèle précédent, cette nouvelle version sera compatible avec les services de Google, ce qui lui donnerait une valeur ajoutée importante pour améliorer sa couverture de localisation à d’autres appareils au-delà de Samsung.

Un dispositif utile pour localiser des objets

De nombreux utilisateurs ne sont pas très familiers avec ces objets, mais ils ont certaines utilisations qui peuvent être précieuses pour un certain public. Le premier Samsung SmartTag avait des utilisations précieuses, bien que cela puisse ne pas être attrayant ou utile pour de nombreux utilisateurs. C’est pourquoi il est important de bien connaître le produit que nous allons acheter, comme sa compatibilité exclusive avec d’autres appareils Samsung.

Si vous voulez plus de détails sur le premier Samsung SmartTag sur le marché, voici notre analyse. En effet, pour les personnes les plus voyageuses, un dispositif de ce type peut s’avérer particulièrement utile, car nous pouvons placer cet appareil dans notre valise pour qu’elle soit toujours localisée, ou le mettre sur nos clés pour les avoir toujours sous contrôle, ou sur tout ce que nous jugeons important.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :