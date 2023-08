Assassin’s Creed Jade présente une nouvelle bande-annonce avec du gameplay et annonce une deuxième bêta fermée

Le jeu mobile de la saga des Assassins d’Ubisoft propose des nouveautés très intéressantes à la Gamescom 2023.

Assassin’s Creed Jade a une nouvelle bande-annonce et aura une nouvelle bêta fermée

Ubisoft, qui a récemment fait parler de lui en acquérant les droits du jeu en cloud d’Activision Blizzard afin que l’acquisition par Microsoft puisse se poursuivre, bien que nous attendions toujours une décision finale ; est en train de développer plusieurs jeux en ce moment et parmi eux, un grand nombre de titres de sa franchise la plus précieuse, Assassin’s Creed. Un de ces projets est en cours de création pour les mobiles et a déjà un nom officiel auquel nous pouvons nous référer.

Auparavant, nous connaissions ce projet sous le nom de code Assassin’s Creed Jade, et maintenant il suffit de retirer le code pour ne garder que son nom officiel. Et ce n’est pas tout, nous avons déjà des nouveautés concernant ce titre qui sortira sur Android et iOS, des nouveautés sous la forme d’une nouvelle bande-annonce avec du gameplay et l’annonce d’une nouvelle période d’essai pour certains utilisateurs.

Assassin’s Creed Jade a une nouvelle bande-annonce et bientôt une nouvelle bêta fermée

Ubisoft et Level Infinite, la branche occidentale de Tencent, ont présenté une nouvelle bande-annonce avec du gameplay d’Assassin’s Creed Jade et, dans cette même bande-annonce, ils ont annoncé une nouvelle bêta fermée, comme celle qui a eu lieu cet été, pour les joueurs sur mobile, bien que la date de sa tenue n’ait pas encore été révélée. La nouvelle bande-annonce partagée à l’occasion de la Gamescom 2023 nous laisse voir que ce que propose ce jeu mobile est très similaire à ce que l’on peut attendre d’un titre de la franchise d’assassins de la compagnie française.

Il est vrai que, afin de séduire le public asiatique, il semble que Assassin’s Creed Jade ait opté pour un gameplay un peu plus frénétique que d’habitude. De cette proposition, nous pouvons également mentionner qu’il s’agit d’un jeu gratuit et qu’il a été développé avec Unreal Engine, ce qui est visible dans sa qualité graphique, plus que remarquable pour un jeu mobile. De plus, celui-ci nous placera dans la Chine ancienne, où nous devrons affronter une grande variété d’ennemis et différents obstacles.

Jade se déroule lorsque la dynastie des Qin unifie la Chine, en plus de commencer son empire et la construction de la Grande Muraille de Chine, et se situe entre les événements d’Assassin’s Creed Odyssey et Assassin’s Creed Origins, de sorte que cette histoire fera partie du canon de la saga. De plus, dans le jeu lui-même, nous pourrons créer notre propre assassin, avec lequel nous pourrons nous entraîner dans la voie du Xia et explorer un monde ouvert rempli de paysages naturels et d’une grande capitale, Xianyang. Selon les responsables, il semble que nous puissions être rassurés quant à sa jouabilité sur les smartphones, car ils affirment qu’il est plus que adapté aux contrôles tactiles (en réalité, il ne pourra pas être joué avec une manette, du moins ce n’est pas l’idée initiale).

Rappelons simplement que Assassin’s Creed Jade aura une nouvelle bêta fermée, mais il n’y a pas encore de date spécifique pour sa sortie sur les mobiles (bien que vous puissiez déjà vous inscrire sur son site), tout comme nous ne savons pas non plus quand le jeu sera lancé définitivement par Ubisoft sur Android et iOS. Il convient de mentionner que ceux qui testeront le jeu dans cette nouvelle bêta devront avoir un appareil avec Android 10 ou supérieur avec un Snapdragon 865 ou supérieur comme minimum, tandis que pour iOS, ils devront disposer d’un iPhone 11 ou supérieur.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :