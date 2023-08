La réponse de Volkswagen à la Tesla Model 3 a déjà un prix officiel en Europe

La Volkswagen ID.7 a maintenant un prix officiel en Europe: il arrivera en automne dans différentes versions avec une autonomie allant jusqu’à 700 km.

La nouvelle Volkswagen ID.7, une voiture électrique alternative à la Tesla Model 3 avec une autonomie allant jusqu’à 700 kilomètres

La Tesla Model 3 a une concurrente de taille en Europe. Elle vient de la marque allemande Volkswagen et promet jusqu’à 700 km d’autonomie électrique. Maintenant, plusieurs mois après son annonce, la Volkswagen ID.7 a un prix officiel et une date de lancement en Europe, et elle est également possible de la réserver sur le site web de la marque.

Pour l’instant, les réservations de l’ID.7 ont démarré en Allemagne, le pays d’origine de l’entreprise. Elles seront étendues aux autres régions du continent, y compris la France. La voiture sera officiellement mise en vente à l’automne.

Le Volkswagen ID.7 arrive en Europe à partir de 56,995 euros

Il ne fait aucun doute que Volkswagen a créé l’ID.7 dans le but de rivaliser directement avec la Tesla Model 3. C’est une voiture aux dimensions similaires, qui se distingue par son aspect technologique et qui intègre même certaines fonctionnalités caractéristiques du modèle américain, comme un toit panoramique en verre qui couvre presque toute la partie supérieure du véhicule.

Pour l’instant, la marque ne permet de réserver que la version « Pro » de l’ID.7, disponible au prix de 56,995 euros en Allemagne. Cette version offre une autonomie allant jusqu’à 621 kilomètres selon la norme WLTP, grâce à sa batterie de 77 kilowatts/heure, qui alimente un moteur électrique situé à l’arrière de la voiture, capable de produire une puissance de 282 ch et 402 Nm.

Parmi ses fonctionnalités technologiques, nous pouvons trouver le contrôle vocal grâce à l’assistant intelligent « IDA », la projection « Heads-up Display » sur le pare-brise ou un écran tactile de 15 pouces. La sécurité est un autre aspect à souligner, avec des ajouts tels que l’assistant de voie, l’assistant d’urgence ou l’alerte de circulation arrière. Il est également équipé d’un système de caméra de vue à 360 degrés Area View.

La Volkswagen ID.7 arrive pour se positionner dans le segment des berlines de taille moyenne aux côtés de modèles tels que la Tesla Model 3 ou la BMW i4. Prochainement, il devra également faire face à la Xiaomi MS11, la première voiture électrique de l’histoire de la marque chinoise.

