L’Inde a atteint la Lune en dépensant moins d’argent que celui nécessaire pour produire Interstellar

L’Inde a réussi à atterrir sur la Lune avec un budget inférieur aux grandes productions hollywoodiennes

Interstellar a été l’un des films de science-fiction spatiale les plus acclamés ces dernières années

Ces derniers jours, l’humanité a une fois de plus réalisé une réalisation historique en matière d’exploration astronomique grâce à la mission de l’Inde, la Chandrayaan-3, qui consistait à atteindre la Lune en atterrissant sur son pôle sud. En plus de cet exploit d’une valeur scientifique inestimable, le coût de cette opération a été inférieur à celui de nombreuses productions cinématographiques, telles que Interstellar.

Un coût mémorable

La mission Chandrayaan-3 a coûté 6 115 millions de roupies, soit 75 millions de dollars, ce qui équivaut à environ 70 millions d’euros. Un coût surprenant si l’on considère qu’il existe de nombreuses opérations spatiales qui ont coûté des centaines de milliards de dollars pour finalement échouer de manière éclatante. Mais ce n’est pas seulement une opération moins chère que celles de la plupart des agences spatiales, elle coûte même moins cher que des films tels qu’Interstellar ou de nombreuses œuvres cinématographiques de Marvel.

Le fait que des films comme Interstellar doublent ironiquement leur budget par rapport à cette opération spatiale met en évidence le fait que se rendre sur la Lune est moins cher que de simuler des voyages spatiaux sur des plateaux et des décors. Si vous n’avez pas vu le film réalisé par Christopher Nolan, nous vous expliquons comment le voir, car bien qu’il soit dépassé par la réalité dans ce domaine, c’est une œuvre de fiction très acclamée par les spectateurs et la critique.

L’avenir des opérations spatiales

L’objectif principal de cette opération est d’explorer les pôles lunaires, car on sait qu’il y a des concentrations d’eau plus importantes que dans les zones équatoriales. Bien que ces zones présentent un plus grand intérêt scientifique, elles sont également un lieu de recherche beaucoup plus hostile en raison des longues nuits qui y règnent. En réalité, la Chandrayaan-2, la mission précédente avec le même objectif, s’est écrasée en 2019 lors d’un atterrissage raté.

C’est pourquoi le succès de la Chandrayaan-3 a une valeur particulière, à la fois en termes de réalisation humaine et sur le plan scientifique. En réalité, la Chandrayaan-2 était plus chère, mais dans cette nouvelle mission, ils ont réduit les coûts en utilisant des éléments déjà existants et réussis de la mission précédente. Le succès de cette phase peut donc façonner l’avenir des prochaines opérations sur la Lune, en permettant un atterrissage à moindre coût et en utilisant un rover habité inédit sur la Lune.

Il est également important sur le plan scientifique, car grâce à ce rover, des images jamais vues de la Lune pourront être prises, en plus de la collecte d’échantillons d’une valeur scientifique inestimable. De plus, grâce aux avancées technologiques, de telles opérations peuvent désormais être menées sans mettre la vie des astronautes en danger, car les rovers habités peuvent assumer les risques que les humains devaient prendre il y a cinquante ans.

Il ne fait aucun doute que les recherches actuellement menées sur Mars, la Lune et la Station spatiale internationale, qui compte des astronautes, nous révéleront des conclusions fascinantes à l’avenir. La Chandrayaan-3 a donc le pouvoir de faire de l’Inde une puissance spatiale à prendre en compte pour l’avenir.

