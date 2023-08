Ces écouteurs sans fil Jabra ont une grande autonomie et bénéficient d’une réduction de plus de 100 euros.

Les écouteurs qui bénéficient de cette réduction sur Amazon sont les Jabra Evolve2 65.

Amazon et les offres ont une relation très étroite, et parmi toutes ces promotions, nous trouvons toujours des produits de grande qualité, dans de nombreux cas. En réalité, dans ce cas, nous avons entre nos mains des écouteurs sans fil idéaux pour toutes les personnes qui travaillent à distance, car ils ont une autonomie plus que bonne et peuvent isoler les bruits de fond, entre autres caractéristiques.

Plus précisément, les Jabra Evolve2 65 sont les écouteurs sans fil qui sont à l’origine de cette offre que nous vous proposons dans cet article et qui ont généralement un prix recommandé de 252,99 euros sur Amazon, qui a considérablement baissé dans le store mentionné grâce à cette réduction. Évidemment, ces écouteurs peuvent également être trouvés dans d’autres stores tels que PcComponentes et dans leur propre boutique officielle, par exemple. Quoi qu’il en soit, nous allons vous dire ici que ces écouteurs ont une réduction de 41% sur Amazon, où ils ont une évaluation de 4,3 étoiles.

Compte tenu du prix habituel de ces écouteurs dans le store mentionné de 252,99 euros et de leur réduction de 41%, leur réduction est donc de 103,09 euros. Ainsi, le prix des Jabra Evolve2 65 sur Amazon est maintenant de 149,90 euros, grâce à cette offre. De plus, si vous êtes client Amazon Prime, vous pouvez profiter de la livraison rapide et gratuite, parmi tous ses avantages disponibles, bien sûr.

Les Jabra Evolve2 65 sont des écouteurs supra-auriculaires sans fil et idéaux pour le travail, que ce soit au bureau ou en télétravail. De plus, leur design est très confortable pour pouvoir effectuer des tâches professionnelles pendant des heures, et une grande partie de cela est due à leurs coussinets en mousse à mémoire de forme et isolants. Il convient également de mentionner une autre fonction qui favorise le confort de ces écouteurs, à savoir leur annulation de bruit passive, qui nous aide à éviter toute distraction.

En plus de cela, ces écouteurs sont équipés de haut-parleurs de 40 mm et de 3 microphones professionnels répartis de manière à offrir une grande qualité lors des conversations. Fait amusant, ils disposent également d’une lumière d’occupation qui s’active lorsque nous parlons. Ces Jabra Evolve2 65 sont également certifiés par les principales plates-formes de communication unifiée (UC) telles que Microsoft Teams, Zoom ou Google Meet.

L’un des aspects les plus intéressants de ces écouteurs est leur autonomie, qui peut offrir jusqu’à 37 heures d’utilisation. Mais cela ne s’arrête pas là, ils peuvent également se recharger complètement en environ 90 minutes, tandis que si vous optez pour une charge rapide, vous pourrez profiter de 8 heures supplémentaires en les chargeant pendant environ 15 minutes. La connexion sans fil de ces écouteurs se fait via un adaptateur USB-C. Cela étant dit, il suffit de rappeler que les Jabra Evolve2 65 sont maintenant au prix de 149,90 euros sur Amazon.

