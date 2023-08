Android Auto a des problèmes : les commandes vocales ne fonctionnent plus pour certains utilisateurs

Certains utilisateurs d’Android Auto ont signalé via les forums de la Communauté Google et Reddit que l’Assistant Google ne fonctionne pas dans leurs voitures.

Android Auto est l’un des meilleurs systèmes d’exploitation pour voitures actuellement disponibles, avec la permission d’Apple Car Play, car il dispose d’une grande variété d’applications compatibles. Ces dernières semaines, Google l’a mis à jour avec de nouvelles fonctionnalités telles qu’une refonte de Google Maps qui intègre une barre latérale d’outils pratique située sur le côté gauche de l’écran.

Aujourd’hui, nous ne parlons pas d’une mise à jour d’Android Auto, mais d’un bug ennuyeux qui affecte certains utilisateurs de ce système d’exploitation pour véhicules, en raison duquel les commandes vocales ont cessé de fonctionner.

Les commandes vocales ne fonctionnent pas sur Android Auto

Comme nous pouvons le lire dans le média spécialisé 9to5Google, certains utilisateurs d’Android Auto ont signalé au cours des deux derniers jours, via les forums de la Communauté Google et la plateforme de microblogging Reddit, que les commandes vocales ne fonctionnent pas et que l’Assistant Google ne se déclenche pas lorsqu’ils appuient sur le bouton qui apparaît dans l’interface d’Android Auto.

En réalité, selon les utilisateurs touchés, lorsqu’ils essaient d’utiliser les commandes vocales sur leur Android Auto, le message d’erreur suivant apparaît:

« Les commandes vocales ne sont pas disponibles pour le moment ».

Cette défaillance d’Android Auto est assez répandue et semble avoir son origine dans une récente mise à jour de la version bêta de l’application Google, dont le numéro de version est 14.34.19.29, car certains utilisateurs touchés ont signalé que ce bug a été résolu en désactivant la mise à jour de l’application via le Google Play Store et en revenant à une version antérieure, mais cela n’est qu’une solution temporaire.

Pour le moment, Google n’a pas résolu ce problème d’Android Auto, ni donné de déclarations à ce sujet, mais nous espérons qu’il sera résolu dès que possible afin que tous les utilisateurs d’Android Auto puissent à nouveau utiliser les commandes vocales pendant qu’ils conduisent.

