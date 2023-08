Les emojis réactions se propagent partout : bientôt également disponibles sur Gmail

Un code caché dans l’application Gmail pour iOS révèle que Google travaille à l’inclusion de la possibilité de réagir aux courriels avec des emojis.

Les réactions avec des emojis arriveront également dans Gmail

Les émoticônes sont devenues une forme de communication à part entière, car en plus de vous permettre d’exprimer vos sentiments sans avoir à écrire de texte, elles sont également utilisées depuis un certain temps pour réagir aux messages que vous recevez via des applications de messagerie telles que WhatsApp ou Telegram.

C’est pourquoi les réactions avec des emojis commencent à être introduites dans d’autres types d’applications telles que les clients de messagerie électronique, et dans ce sens, une fuite récente vient de révéler que cette fonctionnalité pourrait bientôt arriver dans Gmail.

Gmail vous permettra de réagir aux courriels avec des emojis

Récemment, la newsletter technologique The Tape Drive with Steve Moser a partagé une publication affirmant qu’un code caché avait été découvert dans l’application Gmail pour iOS, révélant que la société de Mountain View travaille sur une fonctionnalité qui permettra aux utilisateurs de réagir aux courriels avec des emojis.

Selon ce code caché, l’option de réagir aux courriers électroniques avec des emojis dans Gmail fonctionnerait de manière similaire à celle d’un de ses grands concurrents dans le segment des clients de messagerie électronique, Outlook. Ainsi, il est prévu que Gmail introduise un bouton avec une icône d’emoji en bas d’un courrier, ainsi que les options de réponse et de transfert, et qu’en le pressant, le catalogue d’émoticônes disponibles se déploie.

Actuellement, Outlook vous permet seulement de réagir avec 6 emojis, mais nous ne savons pas encore si les réactions de Gmail seront soumises à une limitation similaire ou si, au contraire, elles vous permettront de réagir avec plus d’émoticônes.

Quoi qu’il en soit, il faudra attendre pour voir si les réactions avec des emojis arrivent finalement dans Gmail, car étant donné qu’il s’agit d’un code caché dans la dernière mise à jour de l’application pour iOS, il est possible qu’il ne s’agisse que d’un test et donc qu’il ne soit pas mis en œuvre de manière généralisée pour tous les utilisateurs des versions iOS et Android.

