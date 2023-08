Après 5 années de développement, cette moto électrique futuriste va sortir à la vente à un prix défiant toute concurrence

Cette moto a un rapport qualité-prix incroyable.

Il s’agit d’une conception à mi-chemin entre les scooters et les motos nues.

La mobilité urbaine prend de plus en plus d’importance dans nos vies. Surtout parce qu’avec le temps, se déplacer en ville avec un véhicule de grande taille devient de plus en plus difficile, ce qui pousse les personnes à opter pour d’autres options: des vélos venus du futur, des trottinettes électriques résolvant des problèmes du passé, et d’autres types de dispositifs automobiles tels que celui que nous allons traiter aujourd’hui: une moto électrique qui semble tout droit sortie du futur et à un prix ridiculement bas. Son marché initial est l’Inde, il faudra donc attendre pour voir s’il est exporté vers d’autres pays. Cependant, il est assez intéressant et impressionnant de voir jusqu’où ces options de mobilité peuvent aller et les prix qu’elles peuvent atteindre dans d’autres marchés.

Voici la TVS X

TVS est une marque de motos indienne qui a fait un grand pas en avant dans la mobilité électrique en lançant son « TVS X », une moto qu’ils ont développée pendant pas moins de cinq ans et qui semble maintenant prête à être lancée sur le marché. grand public. La première chose qui attire l’attention est son autonomie de 140 kilomètres, vraiment impressionnante si l’on considère la gamme de prix dans laquelle se situe la moto électrique.

Le design est original, minimaliste, révolutionnaire et futuriste. Il dispose d’un phare LED et d’une apparence de moto nue qui attire l’attention en permettant de voir les sous-structures intérieures de la moto comme l’expliquent les Gizmochina. De cette façon, la touche moderne qu’il possède avec ses phares et sa propre conception attire beaucoup l’attention, mais le plus important est ce qu’il cache à l’intérieur.

La TVS X est dotée d’un moteur électrique de 11 kW capable d’atteindre des vitesses allant jusqu’à 105 kilomètres par heure. Assez impressionnant et cela placerait cette moto dans une catégorie supérieure aux cyclomoteurs conventionnels dans notre pays. Avec une batterie de 4,44 kWh, la batterie promet qu’avec une seule charge, elle pourrait atteindre 140 kilomètres d’autonomie. C’est très prometteur surtout pour ceux qui travaillent dans la messagerie ou les livraisons, car cela compte également avec un système de charge rapide. Pour obtenir des informations sur le dispositif, vous pouvez compter sur un écran de 10,25 pouces sur le tableau de bord.

En termes de sécurité, il dispose de l’ABS, entre autres mesures de sécurité qui sont nouvelles en Inde.

Il viendra en trois modèles différents, chacun avec ses propres caractéristiques. Au départ, son prix est abordable pour une moto haut de gamme. Plus précisément, il est à un prix de 249 990 roupies (environ 2 800 euros), ce qui est assez cher pour le pays mais si nous l’extrapolons aux ventes auxquelles nous sommes habitués en France et dans le reste de l’Europe, il se situerait dans un segment intermédiaire.

En résumé:

Il a un style minimaliste qui imite d’autres motos nues.

Il dispose d’un écran d’information de 10,25 pouces.

Son autonomie est de 140 kilomètres par heure.

Il atteint des vitesses allant jusqu’à 105 kilomètres par heure.

Son prix est relativement abordable.

Il intègre un phare LED et des mesures de sécurité nouvelles pour le pays où il a été produit: l’Inde.

