Amoureux de l’espace ? Samsung vient de lancer une version spéciale de la Galaxy Watch6 qui est parfaite pour vous

Quelques semaines après sa sortie, Samsung vient de lancer la première édition spéciale de sa Samsung Galaxy Watch6 Classic, la version la plus luxueuse et classique de sa dernière génération de montres intelligentes. Cette fois-ci, la société a voulu lancer une variante destinée à attirer les amateurs d’astronomie, avec une montre qui arbore un design unique inspiré d’un astrolabe.

Comme l’a confirmé la société elle-même dans l’annonce de ce produit, la Galaxy Watch6 Classic Astro Edition sera disponible exclusivement au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, des régions dont la société a puisé l’inspiration nécessaire pour créer ce produit.

Samsung Galaxy Watch6 Astro Edition: la version la plus spéciale de la montre de Samsung que vous ne pourrez pas acheter.

Samsung explique que la première édition spéciale de la Galaxy Watch6 Classic s’inspire des explorateurs, innovateurs et astronomes des régions du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord, et a pour objectif de symboliser l’héritage des contributions de ces deux régions aux sciences, principalement à l’astronomie et aux mathématiques.

Le produit en question est proposé dans une élégante couleur noire très similaire à celle de la version originale de la Galaxy Watch6 Classic, mais il intègre une lunette rotative gravée de différents symboles faisant référence à un astrolabe.

Cette version de la montre est disponible uniquement en taille de 47 millimètres. De plus, elle comprend un cadran exclusif et dispose d’une fonction permettant de voir les mouvements du Soleil et de la Lune depuis le poignet.

De même, Samsung propose quelques avantages exclusifs liés à l’achat de cette édition spéciale, notamment une série d’éléments de collection, un accès exclusif à une boutique de produits en réduction et deux bracelets en tissu.

L’édition spéciale de la Galaxy Watch6 Classic inspirée de l’espace sera disponible en Arabie saoudite, Bahreïn, Égypte, Irak, Jordanie, Koweït, Maroc, Oman, Qatar, Turquie et Émirats arabes unis. Pour l’instant, Samsung n’a pas révélé son prix.

