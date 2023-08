33 heures de batterie, son LDAC et annulation de bruit : ces écouteurs chutent de 25% jusqu’à demain

Son trois fois plus de qualité sonore que les services de musique les plus populaires, et une isolation acoustique exceptionnelle.

Ces écouteurs SoundPEATS sont à la hauteur d’autres marques telles que Sony, Sennheiser ou JBL de plus de 150 euros.

Vous voulez des écouteurs pour travailler dans des environnements bruyants ? Ou peut-être envisagez-vous d’en acheter pour écouter votre musique préférée tranquillement chez vous sans déranger vos voisins et sans être dérangé ? Ces SoundPEATS Opera05 sont conçus pour ceux qui apprécient la musique, et ils ne coûtent que 85,99 64,49 euros sur Amazon jusqu’à samedi soir. Une alternative à ceux-ci, dans la même marque, sont les SoundPEATS Air4 pour environ 50 euros.

Obtenez l’un des écouteurs sans fil bon marché les mieux notés par les utilisateurs avec une réduction de 25% limitée. Ils ont été lancés sur le marché il y a moins de 2 mois et ont déjà une note de 4,4 sur 5. Ils peuvent gérer des fréquences que d’autres ne peuvent que rêver. C’est une merveille d’écouter de la musique et même du cinéma avec ces SoundPEATS Opera05.

Achetez de bons écouteurs sans fil pour les appels, la musique et le cinéma pour 64 euros

Au cœur des SoundPEATS Opera05 se trouvent les haut-parleurs de 12 mm avec une construction très équilibrée, offrant une qualité audio satisfaisante pour les auditeurs les plus exigeants. Cette technologie garantit une reproduction précise du son, capturant même les détails les plus fins et créant une scène sonore large.

L’inclusion d’une sortie métallique dans la construction des écouteurs témoigne de l’engagement envers une performance sonore de haute qualité. Le matériau métallique réduit les résonances et les distorsions, permettant au signal audio de circuler de manière pure et détaillée, offrant une expérience auditive exceptionnelle.

En termes de performances sans fil, les SoundPEATS Opera05 ne sont pas en reste. Avec la technologie Bluetooth 5.3 à faible consommation, ces écouteurs offrent une connexion stable et efficace, optimisant la durée de vie de la batterie. Les codecs LDAC améliorent la qualité de la transmission audio, offrant une expérience sans perte et atteignant une qualité sonore de 990 Kbps, trois fois supérieure à celle de Spotify Premium. Ainsi, vous ne manquerez aucun détail des morceaux sans perte d’Amazon Music Unlimited, Tidal ou Apple Music, entre autres.

L’autonomie de la batterie est impressionnante, avec jusqu’à 33 heures de lecture avec l’étui de charge. De plus, la réduction de bruit hybride jusqu’à 30 dB garantit une expérience auditive immersive dans n’importe quel environnement. Elle réduira les bruits externes gênants même dans des environnements très fréquentés.

Le confort et l’isolation acoustique sont assurés par des embouts spécialement conçus. Ces embouts permettent de sceller le conduit auditif, bloquant les distractions sonores et vous permettant de vous plonger pleinement dans votre musique, vos films ou vos jeux. Les matériaux flexibles s’adaptent à la forme unique de votre conduit auditif pour une utilisation confortable pendant de longues périodes.

L’expérience d’utilisation est améliorée par les zones tactiles sur les écouteurs, qui permettent un contrôle intuitif. Vous pouvez ajuster le volume, lire/mettre en pause la musique, changer de chanson et répondre/terminer des appels avec des gestes simples et naturels.

