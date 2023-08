Gmail te demandera de t’identifier avant de modifier certains paramètres de l’application

À partir de maintenant, pour créer ou modifier de nouveaux filtres, ajouter une adresse de redirection et activer l’accès IMAP dans Gmail, vous devrez confirmer que vous êtes le titulaire du compte en utilisant un code 2FA ou l’un de vos appareils.

Gmail ajoute une couche de sécurité supplémentaire en incluant une vérification d’identité pour effectuer certaines actions

Les deux grandes failles des applications Google ont toujours été la sécurité et la confidentialité. C’est pourquoi, ces derniers mois, la grande G a travaillé pour améliorer ces deux aspects dans son application la plus utilisée dans le monde entier, le client de messagerie Gmail.

Ainsi, si le mois dernier, Gmail vous conseillait d’activer la fonction « Navigation sécurisée améliorée » pour éviter d’être victime de phishing, l’application de messagerie de Google a désormais ajouté une nouvelle mesure de sécurité selon laquelle vous devrez vous identifier si vous souhaitez modifier certains paramètres de l’application.

Google vient de publier un article sur le blog officiel de Workspace dans lequel il annonce avoir ajouté une nouvelle fonction de sécurité à Gmail qui nécessite que vous vérifiiez votre identité pour modifier certains paramètres de la plateforme de messagerie.

Ainsi, désormais, si vous souhaitez créer de nouveaux filtres ou modifier ceux existants, ajouter une adresse de redirection ou activer l’accès IMAP dans Gmail, vous devrez prouver que vous êtes le propriétaire du compte en utilisant un code d’authentification à double facteur ou en acceptant une notification de vérification sur l’un de vos appareils.

De plus, en cas d’échec du processus de vérification, Google enverra une notification d' »alerte de sécurité critique » à vos appareils de confiance pour confirmer que vous êtes le titulaire du compte Gmail. Si vous recevez cette notification et que vous n’avez pas demandé à modifier les paramètres de Gmail, il vous suffit de cliquer sur l’option « No, secure account » (Non, compte sécurisé) pour le protéger.

La société de Mountain View a confirmé que cette couche de sécurité supplémentaire pour Gmail est déjà en cours de déploiement aussi bien pour les comptes personnels que pour les comptes Google Workspace et qu’elle sera progressivement déployée auprès des utilisateurs de ces comptes au cours des prochaines semaines.

