On peut désormais télécharger gratuitement le jeu de la semaine sur Epic Games Store

L e jeu gratuit de cette semaine dans l’Epic Games Store est Homeworld: Deserts of Kharak.

Aujourd’hui, nous avons déjà parlé de l’Epic Games après avoir été dans les nouvelles pour présenter un nouveau programme pour stimuler les exclusivités dans sa boutique, et maintenant ils reviennent sur le devant de la scène avec l’arrivée d’un nouveau jeu gratuit, comme ils nous en ont déjà habitués dans l’Epic Games Store depuis longtemps. Jeudi dernier, nous avons eu Black Book et Dodo Peak comme les jeux gratuits de la boutique mentionnée, mais ceux-ci ne sont plus disponibles aujourd’hui, le 24 août à 17h00 (heure péninsulaire), en même temps que le nouveau jeu est sorti.

Ainsi, à partir d’aujourd’hui jusqu’à jeudi prochain, le 31 août à 17h00 (heure péninsulaire), vous pouvez vous rendre dans l’Epic Games Store, à condition que vous ayez un compte, et télécharger le jeu offert cette semaine et l’avoir dans votre bibliothèque de la boutique pour toujours. Il convient de mentionner que cette semaine, nous ne pouvons télécharger qu’un jeu, contrairement à d’autres semaines où nous avions eu des jeux gratuits par deux. Pour en venir à la question, le jeu en question est Homeworld: Deserts of Kharak.

Le jeu gratuit de cette semaine dans l’Epic Games Store est Homeworld: Deserts of Kharak

Ce jeu de stratégie en temps réel est une préquelle des classiques Homeworld axée sur le combat terrestre. « Rassemblez votre flotte et menez-la à la victoire dans les déserts changeants de Kharak dans ce jeu de stratégie frénétique pour PC de Blackbird Interactive« , indique la description de la page de Homeworld: Deserts of Kharak sur l’Epic Games Store. Vous savez donc à quoi vous attendre lorsque vous obtiendrez cette proposition gratuitement, et cela sera le cas jusqu’au jeudi prochain.

La semaine prochaine, l’Epic Games Store nous offrira à nouveau un jeu gratuit, qui sera Cave Story+, que vous pourrez télécharger jusqu’au 7 septembre. De toute façon, nous vous préviendrons la semaine prochaine lorsque ce jeu indépendant sera disponible gratuitement sur la plateforme de l’Epic Games Store.

