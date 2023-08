90 Hz, 4 appareils photo et moins de 150 euros : ce Xiaomi accrocheur est un achat que je veux te recommander

Le smartphone de Xiaomi a tout ce dont vous avez besoin et son prix est tout simplement brutal. Il ne peut pas y avoir d’erreur

Les caméras du POCO M5s.

Si vous cherchez un smartphone bon, beau et pas cher, ce Xiaomi est l’un des meilleurs achats que vous pouvez faire. Le POCO M5s baisse son prix dans la boutique officielle de la marque chinoise, il peut être à vous pour seulement 149 euros dans sa version mondiale, accompagnée de 4 Go de RAM et de 128 Go de mémoire interne.

Nous parlons d’un smartphone dont les modèles inférieurs se vendent encore pour 160 euros dans des stores comme Amazon, nous ne sommes pas face à une simple offre. Si vous recherchez un appareil équilibré et complet pour lequel vous n’avez pas besoin de dépenser trop d’argent, c’est une option avec laquelle vous ne vous tromperez pas. Nous vous présentons toutes ses caractéristiques.

Son design ne vous laissera pas indifférent, c’est un téléphone accrocheur qui est disponible dans une belle gamme de couleurs. Sa façade est bien utilisée, avec un écran de 6,43 pouces, une résolution Full HD+ et un rafraîchissement de 90 Hz. Ne vous laissez pas tromper par son prix, ce panneau est vraiment bon.

MediaTek Helio G95

4 Go de RAM et 128 Go de mémoire interne

Écran AMOLED de 6,43″, résolution Full HD+

4 caméras arrière

Batterie de 5 000 mAh

Prise jack 3,5 mm, radio FM et NFC

Vous n’aurez pas de problèmes pour profiter de vos applications préférées, notre protagoniste se débrouille bien au quotidien. Son cerveau est le MediaTek Helio G95, une puce en laquelle vous pouvez avoir confiance. De plus, comme nous l’avons signalé, il est livré avec un intéressant 4 Go de RAM et 128 Go de stockage.

Xiaomi a amélioré la qualité photographique de tous ses appareils, même les plus modestes sont désormais capables de prendre des photos de qualité. Vous apprécierez beaucoup son capteur principal de 64 mégapixels, son grand angle de 8 mégapixels, sa caméra pour le mode portrait et son capteur macro.

Vous savez déjà que ce Xiaomi répond à toutes les bases et est accessible à un bon prix. Le POCO M5s est plus qu’un simple achat recommandé pour seulement 149 euros, un téléphone qui offre une expérience utilisateur agréable et avec lequel vous serez très satisfait. Si vous êtes intéressé, ne cherchez pas plus loin, les offres d’Amazon peuvent changer à tout moment.

