Windows 11 Beta Build 22631.2262 apporte une nouvelle page d’accueil des Paramètres

Microsoft a publié une nouvelle version 22H2 de Windows 11 dans le canal bêta pour les Insiders. La société publie des mises à jour dans le canal bêta presque chaque semaine. Et la mise à jour de cette semaine apporte de nouvelles fonctionnalités intéressantes.

Les nouvelles versions bêta de Windows 11 sont 22631.2262 et 22621.2262. Comme les autres mises à jour dans le canal bêta, la version principale inclut toutes les nouvelles fonctionnalités tandis que l’autre version 22621.2262 a les fonctionnalités désactivées par défaut.

En parlant des fonctionnalités, la version 22631.2262 de Windows 11 apporte une nouvelle page d’accueil des paramètres. La nouvelle page d’accueil contient des cartes avec une vue. Et chaque carte contient des paramètres spécifiques. Il y a un total de sept cartes sur la page d’accueil et Microsoft prévoit d’en ajouter davantage à l’avenir.

La page d’accueil comprend des cartes de paramètres recommandés, de stockage dans le cloud, de récupération de compte, de personnalisation, de Microsoft 365, de Xbox et de périphériques Bluetooth. À partir de ces cartes, vous pouvez rapidement modifier les paramètres disponibles.

Microsoft a introduit la nouvelle application de sauvegarde qui est plus pratique pour effectuer différentes sauvegardes de données. Il existe quatre options : Dossier qui effectue une sauvegarde des fichiers, documents et photos, Section Applications qui peut se souvenir des applications installées et épinglées, Paramètres pour se souvenir des préférences et des autres paramètres Windows, et Identifiants pour se souvenir du mot de passe WiFi et des autres mots de passe.

Il y a quelques autres améliorations et modifications :

[Explorateur de fichiers]

Nous avons apporté quelques modifications qui devraient sensiblement améliorer les performances de la phase de « calcul » lors de l’envoi d’un grand nombre de fichiers en une seule fois dans l’Explorateur de fichiers vers la corbeille.

[Cast]

S’appuyant sur les améliorations de Cast introduites avec la version 22631.2129, nous avons mis à jour le volet Cast dans les paramètres rapides avec un support supplémentaire en cas de problème de découverte d’affichages à proximité, de résolution de problèmes de connexion, et plus encore.

[Éclairage dynamique]

Vous pouvez désormais synchroniser instantanément la couleur d’accentuation de Windows avec les appareils autour de vous grâce à l’option « Faire correspondre ma couleur d’accentuation de Windows » dans les « Effets » de l’Éclairage dynamique via Paramètres > Personnalisation > Éclairage dynamique.

Nous avons ajouté la possibilité de choisir une couleur personnalisée pour éclairer vos appareils.

En plus des nouvelles fonctionnalités et améliorations, la mise à jour corrige également plusieurs problèmes. Microsoft a mentionné toutes les corrections dans la page d’annonce.

Ceux qui sont sur la version 22624 seront automatiquement passés à la nouvelle version 22631. Mais si vous recevez la version 22621, vous aurez alors la possibilité de passer à la version principale 22631. Vous pouvez vérifier la nouvelle mise à jour en visitant Paramètres > Mise à jour de Windows > Rechercher des mises à jour.

