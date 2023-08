Les prises « magiques » TP-Link coûtent seulement 10 euros et rendront votre maison plus intelligente

La construction d’une maison intelligente est beaucoup plus simple avec ces prises, n’importe quel appareil obsolète prendra vie.

La prise Tapo P100 de TP-Link.

Beaucoup n’ont jamais entendu parler de leur existence, mais sur Amazon vous pouvez acheter des prises curieuses qui transformeront n’importe quel appareil électroménager de votre maison en un dispositif intelligent. Les prises Tapo P100 sont à votre portée pour seulement 10 euros l’unité si vous achetez un pack de 2, c’est une très bonne occasion.

Si vous êtes utilisateur d’Amazon Prime, vous les aurez chez vous en seulement un jour et sans rien payer pour la livraison. Croyez-moi, avec ces petits éléments, commencer à construire votre maison intelligente est bien plus simple que ce que vous pensez. Nous vous expliquons comment tirer le meilleur parti des prises Tapo P100.

Transformez votre maison pour moins que vous ne l’imaginez

Au début, ces prises fonctionnent comme n’importe quelle autre, il suffit de les brancher. Ensuite, et grâce à l’application Tapo, vous pourrez les connecter à votre réseau WiFi pour que la magie opère. Vous pourrez ensuite brancher n’importe quel appareil, en quelques secondes, il renaîtra de ses cendres, complètement transformé.

L’application vous permettra de contrôler les appareils connectés, vous pourrez les allumer, les éteindre ou même les programmer pour qu’ils le fassent automatiquement. Vous aurez tout sous contrôle au creux de votre main, quelques touches sur l’écran de votre smartphone suffiront. Construire une maison intelligente n’a jamais été aussi simple.

Cependant, la meilleure façon d’en tirer le meilleur parti est de disposer d’un haut-parleur intelligent, comme l’Echo Dot 5, par exemple. Alexa fera office d’intermédiaire et vous permettra de contrôler tous ces appareils uniquement avec votre voix. Cela vous permettra également de créer toutes sortes de routines plus complexes. Que demander de plus ?

Commencer à façonner une maison intelligente peut être plus simple que vous ne le pensez, surtout si vous disposez de l’une de ces prises. Même l’appareil électroménager le plus obsolète se transformera complètement et prendra vie, c’est un achat qui ouvre tout un monde de possibilités. Pour moins de 11 euros l’unité, vous ne pouvez pas vous tromper, je vous l’assure.

