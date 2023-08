Le PDG de Zoom demande aux employés de retourner au bureau car il est difficile de travailler via… Zoom

Consejos vendo, que para mí no tengo.

Zoom s’est transformé en une application particulièrement populaire ces dernières années

Il est difficile d’imaginer qu’un PDG puisse tirer des pierres sur son propre toit… ou peut-être pas tant que ça, car c’est quelque chose qui se produit plus souvent que nous pourrions l’imaginer. Et c’est Eric Yuan, le patron de Zoom, la société qui a multiplié son activité à partir de la pandémie de Covid-19 et de l’essor du télétravail, qui ordonne aux employés de revenir au bureau pour mieux travailler.

L’entreprise de réunions à distance qui souhaite travailler en présentiel

Ces déclarations ont été révélées par Business Insider, affirmant que le PDG de Zoom a officiellement ordonné aux employés d’adopter un modèle de travail hybride avec un minimum de deux jours de présence au bureau s’ils se trouvent à moins de 50 miles, ce qui équivaut à environ 80 kilomètres. Les employés qui vivent plus loin y échappent et pourront continuer à travailler à 100% à distance.

Un des problèmes soulignés par Yuan dans son entreprise est qu’il est difficile de construire des relations de confiance et de mener des débats fructueux car l’ambiance des réunions en ligne est souvent « trop détendue ». Sur la base de cet argument, le PDG de Zoom, depuis le début du mois d’août, a demandé aux employés les plus proches de revenir au bureau afin, selon lui, de profiter de réunions plus productives et d’une plus grande cohésion d’équipe.

Télétravail, l’essor et la chute

Ce phénomène ne concerne pas uniquement les employés de Zoom. Car même si le télétravail a considérablement augmenté par rapport aux années précédant la pandémie, ces chiffres baissent également par rapport à la pandémie, car de nombreuses entreprises optent désormais pour un modèle hybride, combinant le travail à distance et les jours de bureau. Ainsi, c’est le compromis entre la satisfaction du travailleur et la productivité que de nombreuses entreprises fixent pour leurs horaires de travail.

De plus, d’autres grandes entreprises ont contraint leurs employés à abandonner le télétravail. C’est le cas de Grindr, l’application populaire pour rencontrer des gens, qui a fixé un ultimatum aux employés qui refusaient de revenir au bureau. Google a également cherché à encourager le retour au bureau, offrant même des séjours à l’hôtel aux employés qui abandonnent le télétravail.

