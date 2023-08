Samsung portera sa plateforme de jeux en cloud sur les anciennes télévisions avec TizenOS

Samsung a annoncé, dans le cadre de la Gamescom 2023, que ses anciennes télévisions avec TizenOS auront accès aux services de jeux en streaming inclus dans Gaming Hub.

Gaming Hub, la plateforme de jeux en streaming pour les téléviseurs Samsung

En milieu d’année dernière, le fabricant coréen Samsung a présenté Gaming Hub, une plateforme intégrée dans les Smart TV de la marque qui vous permet d’accéder aux principaux services de streaming de jeux tels que Xbox Game Pass, Nvidia GeForce Now ou Amazon Luna directement depuis un téléviseur de la marque.

Initialement, ce service n’était disponible que pour les téléviseurs intelligents Samsung les plus récents, commercialisés en 2022 et 2023, ainsi que pour d’autres appareils tels que les moniteurs de jeu ou la deuxième génération du projecteur The Freestyle arrivé sur le marché en début d’année, mais maintenant la marque coréenne vient d’annoncer qu’elle étendra également cette plateforme à ses anciens Smart TV avec TizenOS.

Samsung étend Gaming Hub aux anciens téléviseurs avec TizenOS

Comme nous pouvons le lire sur le site 9to5Google, lors de la Gamescom 2023 qui se déroule dans la ville allemande de Cologne, Samsung a confirmé que ses anciens téléviseurs avec TizenOS auront accès aux services de jeux en streaming inclus dans la plateforme Gaming Hub.

Plus précisément, lors d’une présentation lors de cet événement, Mike Lucero, responsable de la gestion des produits de jeux chez Samsung Electronics, a annoncé cette décision de la marque de la manière suivante :

« Aujourd’hui, nous sommes ravis d’annoncer que nous étendrons les applications de jeux en streaming à nos téléviseurs de modèle 2020 d’ici la fin de cette année, offrant à des dizaines de millions de joueurs l’accès à leurs jeux et services préférés ».

En ce qui concerne cette annonce, Samsung a tenu à préciser que ces anciens téléviseurs ne recevront pas l’expérience complète de Gaming Hub, mais uniquement les applications de jeux en streaming.

Samsung n’a pas encore confirmé les dates approximatives auxquelles cette version limitée de Gaming Hub sera disponible sur ses téléviseurs avec TizenOS, mais a assuré que son arrivée se fera avant la fin de 2023.

C’est une excellente nouvelle pour les propriétaires de Smart TV anciennes de Samsung avec TizenOS, car ils pourront profiter des meilleures plateformes de jeux en streaming depuis le confort de leur canapé.

