Puissant ordinateur portable MSI avec une remise de 500 euros : 16 Go de RAM, RTX3050 et 1 To de SSD

Fantastique ordinateur avec processeur Intel i7 de 12e génération et toutes sortes d’options de connectivité

Cet ordinateur portable MSI intègre un matériel qui peut être utilisé comme ordinateur d’étudiant, pour le télétravail, l’édition de toutes sortes et les jeux.

Que ce soit pour avoir un ordinateur pour le télétravail où que vous soyez et avec une puissance plus que suffisante, un ordinateur portable pour l’université ou les cours, prendre des notes et faire des travaux, ou pour jouer à des jeux de dernière génération, ce modèle MSI Prestige 14 est une offre incroyable. Aujourd’hui, vous pouvez l’obtenir pour 1499 999 euros sur Amazon.

Un modèle similaire, avec une carte graphique inférieure, est disponible pour 979 euros sur PcComponentes. C’est une autre option recommandable si vous n’utilisez pas l’ordinateur pour jouer. Cependant, vous devez savoir que cet ordinateur portable n’est pas livré avec un système d’exploitation préinstallé, vous devrez donc obtenir une licence de Windows 10 ou 11 par vous-même.

Achetez un excellent ordinateur portable avec 500 euros de réduction

L’écran IPS de 14 pouces en résolution Full HD vous plonge dans des images nettes et vives, idéales pour travailler sur des projets créatifs ou profiter de contenu multimédia. Équipé d’un processeur Intel Core i7-1280P, cet ordinateur portable offre une puissance exceptionnelle pour gérer toutes sortes de tâches avec une multitâche fluide. Avec 16 Go de RAM et un SSD de type M.2 de 1 To, la vitesse et la capacité de stockage sont garanties pour maintenir votre flux de travail sans problème.

Le MSI Prestige 14 ne lésine pas sur les performances graphiques grâce à sa carte NVIDIA GeForce RTX3050 avec 4 Go de mémoire vidéo. Que vous éditiez des vidéos, conceviez des graphiques ou jouiez à vos jeux préférés, ce GPU offre des performances visuellement impressionnantes. De plus, le design fin et élégant de l’ordinateur portable est complété par une couleur gris charbon, lui conférant un aspect professionnel et moderne.

Le clavier QWERTY français rétroéclairé ajoute non seulement une touche stylisée, mais améliore également le confort lors de la frappe dans des environnements peu éclairés. Les ports USB-A et 2 USB-C, ce dernier offrant des capacités de charge, de transfert de données et de support pour les périphériques et les écrans externes, augmentent la connectivité et la polyvalence de l’ordinateur portable.

L’inclusion d’un slot pour cartes microSD et d’un port combiné pour casque et microphone témoigne de l’attention aux détails de MSI pour répondre à vos besoins multimédias et de communication. D’autre part, la connectivité WiFi 6 et Bluetooth garantit des vitesses de transfert rapides et une connectivité sans faille pour vos appareils et accessoires.

La batterie avec jusqu’à 8 heures d’autonomie vous offre la liberté de travailler, de créer et de vous divertir pendant de longues périodes sans vous soucier d’une charge constante. Cet ordinateur portable s’adapte à votre mode de vie actif et exigeant.

