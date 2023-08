Un spin-off de The Last Of Us ? Le showrunner de la série pense que cela pourrait se produire tôt ou tard

Le spin-off raconterait les mésaventures d’autres personnages que Joel et Ellie.

La série a tellement de succès qu’un spin-off pourrait bientôt voir le jour.

‘The Last of Us’ pourrait avoir un spin-off. Le co-créateur de la série, Craig Mazin, a déclaré dans une récente interview pour The Wrap que le succès de la série pourrait donner naissance à un spin-off basé sur son univers. Celui-ci raconterait les mésaventures d’autres personnages que Joel et Ellie.

« Si quelque chose de tel est réalisé, j’espère que ce sera fait avec le même soin, le même respect et le même amour avec lesquels nous faisons actuellement la série », a-t-il déclaré.

La série a été développée conjointement par Craig Mazin et Neil Druckmann, qui n’ont pas discuté des éventuels spin-offs. Cependant, dans l’interview accordée à The Wrap, Mazin s’est montré ouvert à ce que d’autres cinéastes racontent des histoires sur les autres personnages. « Nous n’en avons pas discuté [des spin-offs] car nous sommes concentrés sur notre histoire, mais je ne suis pas contre d’autres séries basées sur ce monde ou sur ses personnages », a-t-il commenté en réponse à une question à ce sujet.

« S’il y a quelque chose qui a du sens, alors je ne vois pas pourquoi pas… mon grand espoir est que si quelque chose de tel est réalisé, ce soit fait avec le même soin, le même respect et le même amour avec lesquels nous faisons actuellement la série », a-t-il ajouté.

‘The Last of Us’ Showrunner Open to Spin-Offs – ‘In Principle’ https://t.co/H9xAg1rdjE — TheWrap (@TheWrap) 23 août 2023

En dehors des déclarations sur l’expansion de son univers, Mazin a déclaré qu’il ne savait pas combien de temps il pourrait encore continuer à la réaliser. « Je ne sais pas combien de temps je serai capable de faire ‘The Last of Us’. Je veux dire que ces séries sont si grandes que je suis en train de brûler l’une des meilleures décennies qui me restent [en référence à son âge] pour raconter cette histoire, mais cela ne me pose pas de problème, et je suis sûr que Neil est également intéressé [par la suite] », a-t-il affirmé. Vous pouvez lire l’article original de l’interview sur The Wrap en cliquant sur ce lien.

Malgré les opinions initialement divisées des spectateurs, la série a connu un énorme succès d’audience et a été acclamée par la critique. Ses chiffres d’audience sur HBO Max n’ont été dépassés que par Game of Thrones. De plus, elle a été nominée dans 24 catégories aux Emmy Awards 2023, qui sont essentiellement les Oscars des séries. Elle se battra pour le titre de Meilleure série dramatique tandis que ses interprètes principaux, Bella Ramsey et Pedro Pascal, concourent pour remporter les prix de Meilleure actrice dans une série dramatique et Meilleur acteur dans une série dramatique respectivement.

On ne sait pas encore quand sera diffusée la deuxième saison. HBO Max, qui a récemment mis à jour son catalogue, l’a déjà confirmée, mais n’a pas révélé sa date de sortie, sa distribution et sa synopsis. Ce qui est clair, c’est que ‘The Last of Us’ est l’une des séries du moment, qui aura une suite et, probablement, un ou plusieurs spin-offs.



