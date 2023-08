FIMI Manta, le spectaculaire drone de Xiaomi qui semble sorti d’un film du Captain America

C’est un drone, mais pas comme les habituels. Et il est de Xiaomi, d’une de ses filiales. Il s’appelle le FIMI Manta VTOL, et il a plus l’aspect d’un avion espion créé par HYDRA, les méchants Marvel du Captain America, que celui d’un drone typique. C’est pourquoi certains le félicitent pour ses perspectives innovantes. C’est un autre appareil pour élargir l’écosystème incommensurable de Xiaomi.

FIMI Technology, une sous-marque de Xiaomi, vient de présenter cette semaine le FIMI Manta VTOL, un drone avec un design spécial qui ressemble à une aile volante comme le Valkyrie du Premier Vengeur ou un sous-marin de Aquaman de DC, avec une forme en Y3 et des rotors inclinables. Cela lui permet de planer comme un hélicoptère et de voler comme un avion de manière plus qu’efficace. Et étant donné que c’est un drone par nature, il peut également décoller et atterrir verticalement.

FIMI Manta VTOL, le drone de HYDRA

Le FIMI Manta VTOL présente un design modulaire centré sur le montage et le remplacement facile des pièces. Il utilise une structure basculante à quatre maillons avec des mécanismes de verrouillage, ainsi que des servos à engrenages métalliques et des balanciers entièrement métalliques pour une durabilité et un entretien faciles.

Le drone intègre un compartiment spacieux pour les batteries qui prend en charge différents types de batteries, tels que les 3S1p18650, 4S1p18650 et 3S1p21700, ce qui lui donne une autonomie de vol pouvant atteindre 85 minutes, bien qu’il ne pèse pas plus de 500 grammes. Il dispose d’une baie d’équipements prenant en charge à la fois la transmission analogique et haute définition. De plus, le drone peut être équipé de la caméra gimbal à trois axes G21 Pro de FIMI pour améliorer les capacités d’enregistrement vidéo.

Progrès et innovations pour moins de 200 euros

La sortie sur le marché du FIMI Manta VTOL n’a laissé personne indifférent. Selon des médias tels que IT Home, les opinions du public sont divisées. Certains utilisateurs estiment que le coût de l’assemblage est relativement élevé, ce qui indique que, bien que le drone se vante d’un design et de performances professionnelles, il pourrait ne pas satisfaire pleinement les amateurs expérimentés.

D’autre part, il y a des voix dans le secteur des drones qui suggèrent que, malgré son prix plus élevé, le nouveau drone FIMI pourrait avoir un impact positif sur le secteur des drones de bricolage en introduisant des perspectives innovantes et des avancées potentielles.

Quoi qu’il en soit, le drone FIMI Manta VTOL est déjà en vente en Chine au prix de 1399 yuans (environ 178 euros au taux de change) et est livré dans un paquet de version PNP-FC, qui comprend un contrôleur de vol, un contrôleur de vitesse électronique (ESC) et un GPS.

Source | Gizmochina

