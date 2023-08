Le processeur du Samsung Galaxy S24 pourrait être inférieur à celui des Galaxy S24+ et S24 Ultra

Les rumeurs sur le Samsung Galaxy S24 vont bon train. Nous avons déjà dévoilé quelques détails qui sont déjà connus concernant la prochaine itération de la gamme haut de gamme de Samsung, en plus de la confirmation que les modèles sont déjà en phase de développement. La roue continue de tourner et de nouvelles informations et fuites apparaissent peu à peu concernant ces terminaux.

La dernière vient de X (le réseau social auparavant connu sous le nom de Twitter), où le célèbre leaker Revegnus laisse entendre qu’il est presque certain qu’il y aura des processeurs Exynos sur le modèle de base du Galaxy S24, tandis que les modèles Plus et Ultra recevront un Snapdragon de Qualcomm.

In other words, it can be interpreted that for the S24, it’s almost confirmed that Exynos will be used in various regions more than during the S22 period.

Especially, there was an interesting piece of news about Exynos 2400.

