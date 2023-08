Ayaneo Pocket S, une nouvelle console portable avec Android dotée d’un des processeurs les plus puissants du moment

AYANEO vient de présenter une console basée sur Android qui semble très prometteuse sur le papier. Malheureusement, on en sait peu à son sujet pour le moment.

Image officielle de la AYANEO Pocket S.

Nous revenons parler de consoles basées sur Android. Nous avons récemment évoqué l’arrivée de la Retroid Pocket S, une console dédiée à l’émulation avec un prix fantastique et des spécifications plus que capables de profiter de vos titres préférés de l’ère 8 et 16 bits. C’est une bonne alternative au système Evercade qui, quant à lui, se limite à l’émulation de machines d’arcade.

Dans ce cas, nous allons parler de la AYANEO Pocket S, une console portable qui a déjà été officiellement annoncée par le fabricant et qui met entre les mains de l’utilisateur les spécifications les plus puissantes du marché, basant sa console également sur Android et proposant la machine la plus puissante de sa catégorie, pour le moment du moins.

Voici la AYANEO Pocket S

Bien que la AYANEO elle-même ait officialisé son existence, on en sait peu sur la console en termes de spécifications. Ce que nous savons, c’est qu’elle intégrera un processeur Qualcomm Snapdragon G3x Gen 2, qui est actuellement le processeur de jeu le plus puissant de la société californienne.

Initialement, on pensait que la console inclurait un processeur Snapdragon 8 Gen 2, mais il semble que cette nouvelle puce soit spécialement optimisée pour le jeu. En dehors de ce détail, nous savons également que la console intégrera un connecteur jack 3,5 mm et un port USB-C pour la charger.

D’après les informations publiées par le fabricant lui-même, on remarque également son système de refroidissement, comparable à celui de tout système basé sur l’architecture x86. Il semble que cette console soit destinée non seulement au jeu sur Android, mais aussi au cloud gaming. De plus, il est indéniable qu’elle aura de grandes capacités pour l’émulation.

En parlant de cloud gaming, il n’y a aucune information sur les systèmes qu’elle prendra en charge. Il est facile d’imaginer qu’elle sera probablement compatible avec Xbox et Steam Cloud Play, mais tant qu’il n’y aura pas plus d’informations, ce ne sont que des spéculations.

Le fabricant indique que la Pocket S sera mise en vente au cours du mois de décembre, nous espérons donc également que plus d’informations seront publiées concernant les autres spécifications et plateformes qui seront prises en charge par la console.

