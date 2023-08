L’iPad Air de 2022 bénéficie d’une grande réduction pour bien commencer les cours

Vous pourriez obtenir un iPad puissant pour beaucoup moins cher si vous profitez de cette excellente offre d’Amazon.

L’iPad Air 2022 est en vente à prix réduit sur Amazon.

Si vous cherchiez un nouvel iPad, vous avez de la chance car c’est peut-être le meilleur moment pour l’acheter. Amazon offre une réduction importante sur l’iPad Air 2022, c’est-à-dire le dernier modèle de cette gamme lancé par Apple il y a seulement un an. Un iPad qui pourrait être le vôtre à un prix très intéressant de 705 euros. Une réduction considérable si l’on considère que Apple le vend pour 769 euros.

Un iPad Air 2022 avec 64 Go de stockage disponible dans toutes les couleurs, car l’offre s’applique à toutes. Et complètement neuf, car il n’est pas reconditionné, même si comme vous le savez déjà, cela ne pose aucun problème si c’était le cas, car nous avons de bonnes raisons de ne pas l’acheter.

Les caractéristiques et spécifications qui rendent l’iPad Air spécial

L’iPad Air 2022 se distingue par sa tablette attrayante et compacte dotée d’un design moderne tout en écran. Un écran qui ne laisse personne indifférent, car il s’agit d’un écran Liquid Retina (LCD) de 10,9 pouces. Comme vous pouvez le voir, c’est la taille parfaite, ni trop grande ni trop petite. La taille parfaite pour utiliser cet iPad dans de nombreuses situations.

D’autre part, la pièce maîtresse de cet iPad est son processeur M1. Oui, le même que celui utilisé par les Mac, ce qui rendra les performances de cet iPad excellentes dans toutes sortes de tâches sans que vous ne remarquiez de lenteur. De plus, il aura des fonctionnalités exclusives de l’iPadOS, comme l’Organisateur visuel, une fonction qui vous permet de vous concentrer sur une application tout en ayant les fenêtres des autres à portée de main gauche.

D’autre part, cet iPad Air 2022 présente d’autres caractéristiques telles que : port USB-C ou compatibilité avec l’Apple Pencil de deuxième génération pour que vous puissiez libérer votre créativité sur son écran ou prendre des notes, par exemple. C’est un iPad génial pour les étudiants, il n’y a aucun doute.

Donc maintenant vous savez que si vous cherchiez un iPad pour étudier, travailler ou consommer du contenu multimédia, l’iPad Air 2022 est l’une des meilleures options en ce moment. Et quoi de mieux que de l’obtenir à un prix réduit de 705 euros grâce à cette offre d’Amazon ? Un prix encore plus intéressant si l’on considère que dans d’autres stores comme Fnac, il est vendu pour 719 euros.

