Ils surprennent les grands patrons de Xiaomi en utilisant la nouvelle voiture électrique préparée par la marque

Nous vous racontons tout sur cet événement et les dernières fuites sur la Xiaomi MS11.

En 2024, la première voiture de Xiaomi sera lancée sur le marché

Lei Jun et Lu Weibing, le PDG de Xiaomi et le président du groupe Xiaomi, ont été photographiés en train de tester la nouvelle voiture électrique de l’entreprise. Il s’agit de la première voiture de la marque chinoise, qui sera lancée sur le marché au cours de la moitié de l’année 2024. Elle promet de révolutionner l’industrie mobile grâce à son autonomie prometteuse et à son temps de charge réduit.

Le 20 août dernier, ils ont été repérés sur une route de la région nord-ouest chinoise du Xinjiang. La voiture qu’ils testaient était la Xiaomi MS11, qui sera lancée sur le marché en 2024. Le fait que les dirigeants de l’entreprise l’aient testée sur une route indique que le véhicule est pratiquement prêt pour son lancement. Son prix exact est encore inconnu, mais des sources proches de l’entreprise affirment que son prix se situera entre 260 000 et 350 000 yuans, ce qui équivaut à une fourchette entre 32 900 et 45 000 euros.

Le MS11 pourrait révolutionner le secteur automobile grâce à son autonomie et à ses temps de charge réduits

Il s’agit de l’un des produits les plus attendus aux côtés des Xiaomi 14 et Xiomi 14 Pro. Bien que nous n’ayons pas toutes les informations à ce sujet, certains de ses aspects les plus importants ont déjà été révélés. Apparemment, 2 modèles de la même voiture seront lancés. Nous ne connaissons pas encore le nom de chacun, mais la version la plus chère sera équipée d’une batterie lithium-fer-phosphate (LFP) de BYD, tandis que l’autre sera équipée d’une batterie au sodium-ion de CATL.

Cependant, l’un des aspects les plus remarquables de ce véhicule est sa charge rapide. Chaque modèle utilisera une architecture de batteries de 400 V ou 800 V, ce qui se traduit par une plus grande efficacité énergétique et des temps de charge réduits. Supposément, le modèle intégrant une batterie CATL dépassera largement les 500 kilomètres d’autonomie.

D’autres points intéressants que nous devons souligner sont sa puissance de 300 à 400 CV. Comme nous l’avons déjà mentionné, il offrira également une conduite autonome grâce à ses capteurs Lidar de Hesai Technology et à l’intégration de l’intelligence artificielle. Ses performances lui permettront de concurrencer ouvertement Tesla ; en réalité, il sera supérieur au modèle Tesla Model 3, bien qu’un peu inférieur au modèle Model S.

