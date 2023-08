Call Of Duty : Modern Warfare 3 révèle les dates de sa version bêta ouverte

Les joueurs de PlayStation auront accès à la version bêta ouverte du mode multijoueur de Modern Warfare 3 avant les autres.

Voici les dates de la version bêta ouverte de Call of Duty: Modern Warfare 3

Comme vous le savez peut-être, en novembre, plus précisément le 10 du mois mentionné, Call of Duty: Modern Warfare 3 sera lancé, la version développée pour cette année 2023 (rappelez-vous que Modern Warfare 3 a été initialement lancé en 2011), sur PlayStation, Xbox et PC. Eh bien, beaucoup d’entre vous pourront essayer cette prochaine mise à jour de la saga d’Activision avant sa sortie, car les dates de la version bêta ouverte du mode multijoueur de Modern Warfare 3 ont déjà été révélées sur toutes ses plateformes (via VGC).

Avant de parler directement des dates de la version bêta ouverte du jeu, il convient de souligner que cette phase de test comprendra l’ajout d’une sélection de cartes principales parmi les 16 cartes qui seront disponibles dans le jeu à sa sortie. Ce qui est intéressant avec ces cartes, c’est qu’elles sont issues de Modern Warfare 2 de 2009, mais qu’elles seront mises à jour, il est donc probable qu’il y ait quelques changements dans leur conception. Quoi qu’il en soit, soyez attentifs car nous allons révéler les dates de la très attendue version bêta ouverte de Modern Warfare 3.

Voici les dates de la version bêta ouverte du mode multijoueur de Call of Duty: Modern Warfare 3

Pour commencer, en raison d’un accord précédent avec Sony, cette version bêta ouverte du mode multijoueur de Modern Warfare 3 arrivera sur PlayStation avant les autres plateformes. Par conséquent, cette phase de test sera disponible sur PS5 et PS4 le vendredi 6 octobre à 19h00 (heure française) et sera disponible jusqu’au 10 octobre à la même heure. Il convient également de mentionner que tous les joueurs ayant précommandé le jeu auront deux jours d’accès anticipé à partir de la date de sortie, et que les autres utilisateurs pourront accéder à la version bêta à partir du 8 octobre.

Le deuxième week-end de la version bêta ouverte sera disponible pour toutes les plateformes et permettra le Cross-Play, et sera disponible à partir du 10 novembre. C’est-à-dire à partir du jeudi 12 octobre à 19h00 (heure française) jusqu’au lundi 16 octobre à la même heure mentionnée, de sorte que tous les utilisateurs de PlayStation, quelle que soit la situation de leur précommande, auront un week-end de version bêta ouverte. De plus, les joueurs PC, Xbox One et Xbox Series X|S ayant précommandé le jeu auront un accès anticipé au deuxième week-end de la version bêta du mode multijoueur. Cela indique que pour le reste des mortels sur ces plateformes, la version bêta sera disponible à partir du 14 octobre à 19h00 (heure espagnole).

Pour les utilisateurs PC, il convient de mentionner qu’il sera nécessaire d’avoir un compte Battle.net ou Steam lié à un numéro de téléphone mobile. Dans le cas des joueurs PlayStation, il semble qu’ils n’auront pas besoin d’un abonnement PS Plus pour accéder à la version bêta, du moins dans la plupart des pays. Les utilisateurs Xbox pourraient avoir besoin d’un abonnement Xbox Live Core pendant l’accès anticipé du deuxième week-end de la version bêta, mais pas pour les jours où tous les joueurs pourront y accéder.

Avant de finir, n’oubliez pas qu’Activision lancera Call of Duty: Modern Warfare 3 le 10 novembre prochain en 2023.

