De 909 à 389 euros : ainsi s’est effondré cette année le OnePlus 10 Pro

Jusqu’au 28 août, vous pouvez obtenir ce téléphone haut de gamme premium à un prix scandaleux.

Le OnePlus 10 Pro est un smartphone haut de gamme premium avec un design révolutionnaire, un appareil photo exceptionnel et l’un des meilleurs écrans.

Si vous cherchez un téléphone Android haut de gamme et que vous ne voulez pas dépenser beaucoup d’argent, mais qu’il est important pour vous qu’il soit durable et qu’il ait des matériaux premium, j’ai la réponse. Le OnePlus 10 Pro est en vente à 389 euros sur AliExpress Store, avec une livraison gratuite depuis la France seulement jusqu’au 28 août.

Cette offre représente une baisse de près de 600 euros depuis son lancement, passant de 909 euros à 389 euros. Et si vous préférez la version avec plus de stockage et de RAM, vous pouvez l’obtenir à un prix réduit de 449 euros avec le code ES70. C’est le moment idéal pour obtenir un smartphone avec des performances très élevées à un prix ridicule. Ou si vous préférez, vous avez également le OnePlus 10T à 313 euros.

Qu’est-ce que le OnePlus 10 Pro a de si spécial pour vouloir l’acheter dès maintenant pour 389 euros?

Tout d’abord, c’est l’un des téléphones actuels avec la meilleure rapport qualité-prix, surtout avec cette excellente offre d’AliExpress. Il est équipé du puissant Snapdragon 8 Gen 1 de Qualcomm, accompagné de 8 Go de RAM LPDDR5 et de 128 Go de mémoire interne UFS 3.1. Ajoutez à cela le GPU Adreno 730 et vous avez un smartphone avec des performances exceptionnelles et près de 900 000 points sur le test d’Antutu.

Par ailleurs, c’est un smartphone très haut de gamme, utilisant des matériaux tels que l’alliage d’aluminium et le verre pour compléter un design spectaculaire, en particulier dans le module de la caméra arrière. Son corps mesure 8,5 mm d’épaisseur et pèse 200 grammes. Il intègre un écran Amoled de 6,7″ avec une résolution 2K, un taux de rafraîchissement variable de 1-120 Hz, une luminosité maximale de 1300 nits et du verre protégé par Gorilla Glass Victus.

Le capteur d’empreintes digitales est intégré à l’écran, nous pouvons utiliser la reconnaissance faciale et il intègre 3 microphones dans son boîtier pour offrir une annulation spectaculaire du bruit lors des appels. De plus, il est doté de deux haut-parleurs avec un son de haute qualité et compatible avec Dolby Atmos.

Par ailleurs, ce OnePlus 10 Pro dispose d’un des meilleurs systèmes de caméra du moment. Il obtient même 122 points dans le test DxOMark. Il s’agit d’une triple caméra arrière avec stabilisateur optique composée d’un capteur principal Sony IMX789 de 48 MP f/1.8, d’un grand angle Samsung de 50 MP avec une amplitude allant jusqu’à 150 degrés et d’un téléobjectif capable de zoom optique 3,4x. Nous pouvons même enregistrer des vidéos en 4K à 120 images par seconde, ce qui est impressionnant et que nous n’avons pas vu sur d’autres téléphones. Son objectif frontal Sony de 32 MP fait un excellent travail pour les photos de portrait.

Sa batterie atteint 5000 mAh, une norme déjà présente dans la gamme haut de gamme, avec une puissance de charge de 80W. Nous pouvons également le charger sans fil à 50W et utiliser sa recharge inversée sans fil. En termes de connectivité, ce OnePlus 10 Pro dispose des fonctionnalités classiques et plus fonctionnelles : 5G, NFC, double SIM, GPS, WiFi 6 et Bluetooth 5.2.

