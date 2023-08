25 chaînes de télévision entièrement gratuites sur votre Smart TV sans rien installer : voici la nouveauté de Google TV

Google ajoute 25 nouvelles chaînes à son service gratuit de télévision en ligne inclus dans Google TV.

L’interface de Google TV, le système d’exploitation de la grande G pour les télévisions

Il y a quelques mois, Google a annoncé l’arrivée de la fonctionnalité Live TV sur les téléviseurs Google TV, un service de streaming gratuit qui comprend plus de 800 chaînes de télévision, parmi lesquelles se trouvent des chaînes telles que NBC, FOX, ABC ou CBS, ainsi que des plateformes bien connues telles que Tubi, Plex ou Pluto TV.

Eh bien, maintenant, grâce à TechCrunch, nous venons d’apprendre que Google vient d’étendre le catalogue de Live TV avec l’ajout de 25 nouvelles chaînes gratuites qui seront très bientôt disponibles pour les utilisateurs de Google TV.

Live TV se met à jour avec 25 nouvelles chaînes de télévision gratuites

Le géant américain a commencé à ajouter 25 nouvelles chaînes à sa plateforme de chaînes gratuites pour Google TV, Live TV, qui comprennent des émissions de télévision telles que « Top Gear », des séries telles que « Alerte à Malibu », des chaînes de musique ainsi que des programmes de jeux et de divertissement en général.

Il convient de rappeler que, pour le moment, la fonction Live TV n’est disponible qu’aux États-Unis, bien qu’il soit prévu qu’elle arrive bientôt dans d’autres régions du monde, y compris en Europe.

Les récents augmentations de prix des services de streaming les plus populaires tels que Netflix, HBO Max ou Disney+ et la tendance lancée par Netflix pour mettre fin au partage de mots de passe font que de plus en plus d’utilisateurs américains utilisent des plateformes de streaming gratuites avec publicité telles que Freevee, qui appartient à Amazon, Pluto TV, Tubi, The Roku Channel ou Crackle, entre autres.

De plus, selon la source consultée, Google a également annoncé son intention d’intégrer le service NFL Sunday Ticket à Google TV aux États-Unis, de sorte que les utilisateurs américains pourront regarder des matchs en direct le dimanche après-midi, visionner les meilleurs moments des matchs et « obtenir des recommandations pour les meilleurs jeux de la semaine » directement depuis l’écran d’accueil de Google TV.

