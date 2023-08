Les nouvelles fonctionnalités d’IA qui arriveront avec l’appareil photo du Google Pixel 8 sont divulguées

La intelligence artificielle reviendra à jouer un rôle très important dans les caméras des Pixel 8.

Les caméras du Google Pixel 8, selon un rendu dévoilé

Les Google Pixel 8 sont en route. La nouvelle génération de smartphones de Google sera présentée, à moins que la société décide de changer de plans, en octobre de cette année, et à ce stade, nous avons déjà pu en apprendre beaucoup sur la famille, y compris certaines de ses fonctionnalités les plus novatrices.

Mais Google, qui ne sait toujours pas garder un secret, continue de filtrer des informations sur les Pixel 8 et Pixel 8 Pro. Cette fois-ci, ils l’ont fait à travers d’un sondage envoyé aux fans inconditionnels des Pixel, où ils ont révélé de manière anticipée certaines des nouvelles fonctions d’IA qui arriveront avec les Pixel 8 et 8 Pro.

L’IA pourra améliorer vos photos de groupe sur les Pixel 8

Comme on a pu le savoir, Google a travaillé sur le développement d’une nouvelle fonction qui utilisera l’IA pour améliorer les photos de groupe.

Dans la description fournie par la société, il a été expliqué que l’appareil photo des Pixel 8 sera capable de « créer la photo d’équipe parfaite en fusionnant la meilleure photo de chacun avec la technologie IA du téléphone pour que tout le monde soit magnifique. » De cette façon, il serait possible de réparer une photo de groupe où l’un des sujets apparaît distrait ou avec le visage flou.

D’autre part, Google intégrera également de nouvelles fonctions d’édition d’image prises en charge par l’intelligence artificielle, y compris la possibilité de changer l’arrière-plan des photographies, la couleur des vêtements et bien plus encore.

Si vous connaissez cet outil, c’est parce que Google l’a déjà présenté lors du dernier Google I/O 2023 comme faisant partie des nouvelles fonctions d’IA intégrées à Google Photos. Son nom serait « Magic Editor » et il ferait ses débuts avec les Pixel 8.

Google a également laissé entendre que l’application de l’appareil photo des Pixel 8 s’ouvrira plus rapidement que dans les générations précédentes, et que la capture d’images sera également plus rapide.

Toutes ces fonctions feront leurs débuts avec les nouveaux Pixel 8 et Pixel 8 Pro qui devraient être présentés au cours des premières semaines d’octobre de cette année.



