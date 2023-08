Ton téléphone Samsung peut maintenant imiter ta voix pour répondre à tes appels à ta place

Bixby imitera votre voix si vous le souhaitez.

Bixby est présent depuis longtemps sur les appareils Samsung

Samsung continue de travailler sur diverses améliorations pour les utilisateurs. La plus récente d’entre elles sera une fonction de Bixby, l’assistant virtuel de Samsung intégré à ses appareils de milieu de gamme et haut de gamme, qui nous permettra désormais de simuler notre voix pour répondre à des appels téléphoniques et bien d’autres fonctions. Une fonction très utile qui, malheureusement, n’est pour le moment disponible qu’en anglais et en coréen.

Nouvelle fonction avec des incertitudes

Comme le montre Sammobile, cette nouvelle fonctionnalité de Bixby créera une voix personnalisée à partir de la nôtre. Pour ce faire, le système nous demandera de prononcer une série de phrases qui permettront à Bixby de capturer tous les accents de notre voix et notre prononciation. Il nous demandera également de télécharger des applications depuis la Galaxy Store pour effectuer cette simulation.

Il s’agit d’une fonctionnalité très intéressante qui est déjà disponible, mais il y a aussi un inconvénient pour le moment, qui concerne les langues. Pour le moment, cette fonction n’est disponible que dans les menus de sélection de voix en anglais américain et en coréen, ce qui indique qu’elle n’est pas disponible en français pour le moment. Il reste encore à savoir à quelles langues cette nouvelle fonction sera étendue à l’avenir, ou si elle se limitera à ces langues.

Bixby, l’assistant de longue date de Samsung

Bixby est présent depuis 2017 sur les appareils Samsung haut de gamme, que ce soit sur les téléphones ou les tablettes. Faisant ses débuts sur la gamme Galaxy S8, les premiers appareils avaient même un bouton exclusif pour utiliser ses fonctions, qui a ensuite été intégré au bouton de verrouillage. Et bien qu’il ait ses fans et ses détracteurs, il est reconnu comme un système avec certaines fonctionnalités supplémentaires pour les appareils Samsung.

Au cours des dernières années, nous avons été entourés d’assistants vocaux dans de nombreux domaines, et bien que Bixby soit performant dans ses fonctions, il est également loin derrière d’autres modèles plus performants, notamment en ce qui concerne les recherches, tels que l’assistant Google ou Alexa d’Amazon. C’est pourquoi Samsung continue de travailler pour redonner à Bixby une position forte dans le paysage actuel des assistants virtuels.

