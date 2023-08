Une écrivaine dénonce qu’une IA écrit des livres en son nom : « Je préfère qu’ils soient piratés »

Cette auteure s’est montrée désespérée en cherchant une solution à son problème.

Le succès de l’IA dans l’écriture de livres est très important

Imaginez un instant que vous vous levez du lit un jour après avoir écrit pendant une douzaine d’heures et découvrez que quelqu’un a usurpé votre identité et vend des livres sous votre nom écrits par une IA. C’est ce qui est arrivé à une écrivaine américaine, elle l’a dénoncé et cela est devenu viral. Il ne s’agit plus des métiers qui vont disparaître à cause de l’IA, mais comme le soulignait Bill Gates, la nouvelle bombe atomique sera l’IA elle-même lorsque les cybercriminels commenceront à l’utiliser de manière beaucoup plus sophistiquée qu’aujourd’hui. Quoi qu’il en soit, voyons ce qui est arrivé à cette auteure.

L’usurpation de l’écrivaine par une IA

L’écrivaine Jane Friedman s’est réveillée un matin et a découvert sur Amazon et GoodReads (un réseau social pour noter les livres) que trois livres avaient été publiés en son nom qu’elle n’avait jamais écrits. Elle a raconté cela scandalisée sur son blog personnel tout en essayant de résoudre le problème que cela posait à sa réputation et à son mode de vie en tant qu’écrivaine. Ainsi, Friedman a enquêté davantage et a découvert grâce à certains outils que ces livres avaient été écrits par une IA et mis sous son nom pour profiter de l’engouement des ventes que cela pourrait représenter.

Jane Friedman est une écrivaine qui fait partie de la vaste communauté d’auteurs sur internet. Elle a son propre blog et compte de nombreux adeptes dans son cercle. C’est pourquoi, lorsqu’elle a exposé son cas, la communauté s’est mobilisée de manière assez large et claire, mais elle s’est également demandée ce qui se passerait si l’auteur était plus petit et moins connu, car il ne bénéficierait peut-être pas de la même chance qu’elle.

Le titre de son article est assez explicite quant à son intention de montrer combien elle n’apprécie pas ces nouvelles technologies appliquées à sa profession :

Je préférerais voir mes livres piratés plutôt qu’écrits par une IA.

Néanmoins, elle a également eu du mal à trouver une solution. Goodreads a supprimé la fiche du livre dès qu’ils ont été informés du problème, mais Amazon a initialement refusé de le supprimer car ils lui ont demandé de prouver ses droits d’auteur sur son nom et elle n’a enregistré son nom nulle part. Cependant, le lendemain de la découverte de ce problème, il semble enfin qu’il ait été résolu et que le faux auteur ou Amazon aient finalement pris des mesures appropriées.

Cela dit, cela pose un précédent dangereux et effraie une grande partie de la population car le fait que votre identité puisse être usurpée et utilisée à d’autres fins que vos intérêts peut être un gros problème à l’avenir. Cependant, cette fois-ci, tout semble s’être bien terminé, mais les questions tournent toutes autour de la même question : Et si cela était arrivé à une personne relativement célèbre ?

En résumé :

Un jour, une auteure découvre que plusieurs livres écrits en son nom sont faux et sont en vente sur Amazon.

Elle découvre également qu’ils ont été écrits et contrefaits par une IA.

Elle demande à Goodreads et Amazon de les supprimer, et après plusieurs problèmes, elle y parvient.

Les trois livres, qui traitaient de l’écriture et de la façon de gagner de l’argent avec, posent un précédent dangereux dans le domaine de l’écriture et des petits auteurs.

