L’histoire du lancer de pièce qui a décidé de l’avenir de HP

Le nom de HP a été décidé par un tirage au sort

HP a conçu certains des ordinateurs les plus réussis de l’histoire

Vous avez sûrement eu un appareil HP. C’était l’une des marques électroniques les plus importantes du marché, car elle a conçu toutes sortes de gadgets, des ordinateurs aux imprimantes. Mais vous êtes-vous déjà demandé d’où vient son nom? C’est une histoire assez curieuse, car elle a été décidée par un tirage au sort.

Le garage où HP est né est le point d’origine de la Silicon Valley

Les entreprises technologiques qui ont commencé dans un garage sont devenues un cliché, mais HP a été l’une des premières. Elle est née dans un garage à Palo Alto, en Californie, en 1938. Ses fondateurs étaient Bill Hewlett et David Packard, deux diplômés en génie électrique de l’Université Stanford qui étaient aussi amis. Depuis cette année-là, ils ont travaillé ensemble sur des projets futurs, jusqu’à ce qu’ils décident de créer officiellement l’entreprise en 1939.

Comme ils devaient la nommer, ils ont lancé une pièce en l’air pour que le hasard décide de son nom. Ils avaient deux options : Packard-Hewlett ou Hewlett-Packard. Le destin a décidé que le nom de Bill Hewlett serait le premier à apparaître, donc la société a été appelée Hewlett-Packard Company, abrégée en HP, la forme la plus connue.

Le garage où HP est né est considéré comme le lieu de naissance de la Silicon Valley. Par la suite, d’autres entreprises du secteur ont établi leurs bureaux à proximité, et au fil du temps, de plus en plus se sont jointes. Aujourd’hui, on y trouve les sièges d’autres géants comme Google, qui est curieusement en conflit avec ses employés pour l’emplacement de ses bureaux.

Actuellement, Hewlett-Packard n’existe plus, elle s’est scindée en deux en 2015 : HP Inc et Hewlett Packard Enterprise, qui opèrent de manière indépendante. HP Inc est la plus proche de l’originale, car elle est principalement axée sur la création d’ordinateurs et d’imprimantes. En revanche, Hewlett-Packard Enterprise est restée avec l’activité informatique axée sur les serveurs, le stockage dans le cloud, les réseaux et la blockchain, entre autres activités.

Malgré le fait qu’elle ait été l’un des fabricants d’ordinateurs les plus importants du monde, elle ne s’est lancée dans leur fabrication qu’à partir des années 1990. Auparavant, elle se spécialisait dans les calculatrices et les instruments de mesure électronique pour les laboratoires. En réalité, pendant la majeure partie du XXe siècle, elle était connue pour avoir conçu certaines des calculatrices les plus réussies du marché, comme la HP-35 (1972) ou la HP 28-C (1987), des appareils que nous avons actuellement intégrés dans nos téléphones avec des applications spécifiques.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :