Le plus grand écran intelligent d’Amazon bénéficie d’une remise unique : 15 pouces et de nombreuses fonctionnalités

Vous pouvez l’utiliser pour regarder des séries et des films, pour jouer, pour organiser votre calendrier ou pour interagir avec Alexa, le tout à un prix réduit.

Énorme réduction pour l’écran intelligent le plus grand d’Amazon, avec de multiples fonctions.

La fin de l’été approche et, pour vous aider à reprendre la routine, Amazon a préparé une campagne de promotions qui vous permet d’acheter ses produits à un prix bien inférieur. L’une des grandes protagonistes de cette campagne est l’Echo Show 15, le plus grand écran intelligent d’Amazon et celui que j’utilise quotidiennement. Cet Echo Show 15 a un prix de vente recommandé de 289,99 euros, mais pendant ces jours, il peut être à vous pour seulement 215,99 euros.

Vous bénéficiez d’une réduction de plus de 70 euros en achetant un écran intelligent que vous pouvez utiliser pour regarder des séries et des films, écouter de la musique, jouer ou interagir avec Alexa, elle a de nombreuses fonctions. En réalité, c’est le prix le plus bas qu’elle ait eu depuis le début de l’année, elle était moins chère depuis des mois. Si vous êtes abonné à Amazon Prime, vous recevrez l’Echo Show 15 chez vous dès le lendemain de l’achat, vous n’aurez presque pas à attendre.

Notez que cet écran intelligent est également en vente à 215,99 euros chez MediaMarkt, c’est le même prix qu’Amazon. Chez Netcost-security.fr, nous avons analysé cet Echo Show 15, nous pouvons donc vous expliquer tout ce qu’elle vous offre au quotidien de première main.

Achetez l’Echo Show 15 avec plus de 70 euros de réduction

L’Echo Show 15 se distingue des autres écrans d’Amazon en équipant un immense écran de 15,6 pouces, c’est pourquoi c’est le modèle le plus grand de tout le catalogue. Cet écran est, bien sûr, l’un des points forts de l’appareil, car il offre une bonne reproduction des couleurs, de bons angles de vision et une résolution Full HD (1920×1080 pixels). Par conséquent, les images sont de bonne qualité.

Il convient également de mentionner la présence de deux haut-parleurs à large bande de 1,6″, qui offrent un son puissant et clair. Par conséquent, la bonne qualité de l’écran et des haut-parleurs font de cet Echo Show 15 un appareil idéal pour profiter du contenu multimédia, comme regarder des séries ou écouter de la musique. Pour effectuer ces tâches, il vous suffit de demander à Alexa. Par exemple, vous pouvez dire « Alexa, joue de la musique de Bud Bunny sur Spotify ».

La présence d’Alexa dans cet Echo Show 15 multiplie exponentiellement ses fonctions. Vous pouvez compter sur l’aide de l’assistant pour obtenir la réponse à n’importe quelle question, savoir comment est le trafic dans votre région ou s’il va pleuvoir demain dans votre ville. Alexa est également très utile pour organiser votre calendrier, elle peut enregistrer tous les rendez-vous et vous les rappeler pour que vous n’oubliez rien. Dans l’Echo Show 15, vous trouverez également une application de notes que vous pouvez utiliser pour laisser des rappels à d’autres membres de la famille, pour faire la liste des courses ou ne pas oublier d’arroser les plantes.

Les fonctions d’Alexa sont si nombreuses que vous pouvez même jouer avec elle à des jeux comme Pasapalabra. D’autre part, l’écran intelligent sert également à contrôler d’autres appareils intelligents connectés à Alexa, tels que la climatisation ou la télévision intelligente. Enfin, mais non moins important, l’Echo Show 15 est équipée d’un appareil photo de 5 mégapixels très utile pour les appels vidéo et pour surveiller ce qui se passe à la maison lorsque vous êtes absent.

➡️ Voir l’offre Echo Show 15

En fonction de l’utilisation que vous souhaitez en faire, il est préférable d’acheter le support inclinable ou d’accrocher directement l’Echo Show 15 au mur. Dans mon cas, je l’ai placée dans ma chambre, mais elle est également très pratique dans la cuisine ou dans le salon. Si vous souhaitez avoir de l’intimité à un moment donné, vous pouvez désactiver le microphone et déployer le cache qui masque la caméra frontale.

Regarder du contenu multimédia, écouter de la musique, organiser votre vie quotidienne, jouer, obtenir des informations… Cet Echo Show 15 est capable d’accomplir de multiples fonctions, c’est un bon achat pour la maison. De plus, elle bénéficie actuellement d’une grande réduction qui vous permet de l’acheter pour seulement 215,99 euros sur Amazon et chez MediaMarkt.

