Ces écouteurs Bluetooth sont dotés d’une excellente réduction du bruit et d’un prix réduit sur Amazon

Il existe une grande variété d’écouteurs sans fil qui sont parmi les meilleurs du marché en termes de performances, et parmi eux, nous pouvons trouver ceux que nous vous présentons dans cet article et qui ont actuellement réduit leur prix sur Amazon. Pour être honnête, la réduction est plus que notable, car ils font partie d’un lot qui comprend une housse pour l’étui, mais ils peuvent également être achetés séparément.

Avant de continuer, il convient de mentionner qu’il s’agit des Bose QuietComfort Earbuds II, que vous pouvez normalement obtenir sur Amazon avec leur étui et une housse pour ceux-ci au prix de 329,90 euros et maintenant ce prix a été réduit de 24%, ce qui représente une économie de 79,96 euros. Sans aucun doute, cette offre est très intéressante, d’autant plus que, selon la société elle-même, ils sont « les écouteurs Bluetooth avec la meilleure réduction de bruit au monde ». De plus, vous pouvez également voir ces écouteurs sur leur site officiel et dans des stores tels que Ebay.

Ces écouteurs Bose QuietComfort Earbuds II ont une réduction intéressante sur Amazon

Comme nous l’avons dit, ces écouteurs sans fil bénéficient d’une réduction de 24%, ce qui indique que nous pouvons économiser 79,96 euros sur leur achat. Par conséquent, les Bose QuietComfort Earbuds II coûtent actuellement 249,94 euros sur Amazon grâce à cette offre, bien que si vous voulez seulement les écouteurs, ceux-ci peuvent être à vous pour un prix de 219,99 euros (également réduits individuellement), tandis que la housse vendue séparément coûte 29,95 euros. Dans tous les cas, si vous les achetez sur Amazon, n’oubliez pas que si vous êtes client Amazon Prime, vous pouvez bénéficier de livraison rapide et gratuite.

Si vous avez des doutes sur le fait de les acheter ou non, sachez que leurs acheteurs sur Amazon leur ont accordé une évaluation de 4,8 étoiles au lot, ce qui les place très près de la note maximale sur ce site. Ces Bose QuietComfort Earbuds II disposent de la technologie CustomTune, qui permet d’ajuster automatiquement la qualité sonore, à la fois la réduction de bruit et les performances sonores elles-mêmes, pour qu’elle s’adapte aux oreilles des utilisateurs.

Ces écouteurs disposent, en plus de la réduction de bruit (appelée mode « Silence » par la marque), du mode Aware, avec lequel les utilisateurs peuvent écouter les bruits ambiants et ce qui se passe autour d’eux. Ce mode dispose également de la technologie ActiveSense, qui peut annuler complètement un bruit de fond ou l’atténuer. En ce qui concerne l’autonomie de ces écouteurs sans fil, il convient de mentionner qu’ils peuvent durer environ 6 heures par charge, tandis que l’étui peut nous offrir trois charges supplémentaires.

Avant de finir, il est bon de mentionner qu’ils ont des commandes tactiles simples pour gérer la musique, répondre aux appels et ajuster le volume depuis la surface. Il dispose également d’une application appelée Bose Music, qui est capable de configurer les préférences sonores, ce qui est toujours un grand avantage. N’oubliez pas que les Bose QuietComfort Earbuds II, avec la housse pour leur étui, sont maintenant au prix de 249,94 euros sur Amazon.

