Le câble USB-C inclus dans la boîte des iPhone 15 pourrait être limité aux vitesses USB 2.0

Le câble de charge des boîtes des iPhone 15 prendrait en charge les vitesses USB 2.0

Nous sommes à moins de trois semaines de la présentation des nouveaux iPhone 15 et 15 Pro d’Apple, et à mesure que nous nous rapprochons de cette date, nous entendons de plus en plus de rumeurs. Des rumeurs comme quoi les iPhone 15 auront un port USB-C Thunderbolt pour des vitesses de transfert plus élevées. Et bien que cela reste vrai, le câble fourni dans la boîte des iPhone 15 pourrait être limité aux vitesses USB 2.0.

Ces rumeurs concernant les câbles de charge des nouveaux iPhone 15 s’ajoutent à celles que nous avons déjà et qui disent qu’ils seront tressés et colorés pour aller avec les iPhones, ou que les câbles USB-C seront 50% plus rapides, atteignant une longueur d’un mètre et demi.

Le câble de charge inclus dans la boîte des iPhone 15 n’exploiterait pas tout le potentiel de son port USB-C

Il semble clair que les iPhone 15 auront un port USB-C à la place du mythique port Lightning. Un port qui présente de nombreux avantages par rapport au port propriétaire de l’entreprise, tels qu’une plus grande polyvalence et compatibilité, ainsi qu’une meilleure charge rapide qui pourrait atteindre 35 W de puissance pour les prochains iPhone, ou une plus grande vitesse de transfert.

Comme le suggère le célèbre leaker Majin Bu, bien que les câbles récemment dévoilés soient tressés et plus épais, ce qui améliorerait leur durabilité, malgré le fait qu’ils soient USB-C, le leakeur affirme qu’ils sont USB 2.0 malgré leur connecteur USB-C.

En d’autres termes, ils seraient limités aux mêmes vitesses de transfert que le port Lightning actuel. Plus précisément, l’USB 2.0 est capable de transmettre des données à un maximum de 480 Mbps. Si cette rumeur s’avère vraie, les nouveaux iPhone ne pourront pas exploiter tout le potentiel de leur nouveau port malgré la présence d’un USB-C Thunderbolt.

Cependant, il existe de nombreuses possibilités que nous devons prendre en compte. Premièrement, il est possible qu’Apple ne permette qu’aux iPhone 15 Pro d’utiliser tout le potentiel du port Thunderbolt, ce qui n’est pas nouveau car c’est ce qu’elle fait sur les iPad, où seuls les Pro ne sont pas limités.

Une autre possibilité est que tous les iPhone 15 prendront en charge le port USB-C Thunderbolt, mais Apple vendra séparément les câbles qui exploitent tout leur potentiel, car ces câbles sont généralement plus chers que les câbles USB-C classiques.

Quoi qu’il en soit, ce ne sont que des rumeurs, et nous devons les traiter comme telles. Espérons cependant que cela ne se produira pas, car cela ne plairait pas aux utilisateurs qui achèteront un iPhone 15 le mois prochain de septembre.



