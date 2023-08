Ce petit gadget de Xiaomi transformera votre télévision pour seulement 37 euros

Jusqu’à épuisement des stocks ou jusqu’au 28 août, vous pourrez vous procurer le Xiaomi TV Stick 4K à un prix historique.

Le Xiaomi TV Stick 4K est l’opportunité d’avoir Android TV dans toute sa splendeur et de profiter de vos abonnements.

Si vous ne possédez pas encore une télévision avec Android TV intégré, c’est votre chance de vous procurer l’un des meilleurs stick TV du moment pour seulement 37 euros sur AliExpress Store. Le Xiaomi TV Stick 4K vient d’atteindre son prix le plus bas, tandis que sur sa boutique officielle il est vendu à 69,99 euros et chez MediaMarkt à 49,99 euros.

Profitez d’un prix ridicule pour avoir toutes les avantages d’Android TV chez vous et profitez de vos abonnements à des services tels que Prime Video, Netflix ou Disney+, entre autres. Si vous avez un téléviseur 4K et un port HDMI libre, c’est le moment de transformer votre façon de regarder vos séries et films, d’écouter votre musique ou de jouer en famille à des jeux Android en plein écran.

Procurez-vous l’un des meilleurs stick TV 4K du moment pour 37 euros

Vous n’aurez besoin que de ces deux éléments pour profiter pleinement d’Android TV dans sa dernière version disponible : la télécommande et le Xiaomi TV Stick 4K. Avec la première, vous pourrez utiliser votre voix pour demander du contenu à Google Assistant en tout temps, ou effectuer des recherches avec le clavier à l’écran sans avoir à utiliser les boutons.

Suffit de connecter le dispositif à un port HDMI libre de votre téléviseur, moniteur ou projecteur et commencez à profiter. Après une brève introduction au fonctionnement du Xiaomi TV Stick 4K, vous pourrez vous connectez à vos comptes Google et aux plateformes de streaming les plus populaires.

Si votre téléviseur prend en charge les derniers formats d’image et de son de dernière génération, vous êtes chanceux. Le Xiaomi TV Stick 4K est compatible avec Dolby Vision, Dolby Atmos et DTS HD, vous pourrez donc monter un véritable home cinéma avec le bon équipement visuel et sonore.

Ce petit dispositif intègre un puissant processeur quad-core, un GPU haute performance, 2 Go de RAM pour une grande fluidité du système, et 8 Go de mémoire interne qui seront largement suffisants. Vous pourrez installer des applications vidéo, musique, actualités et même des jeux dans ce stockage, et utiliser une ou plusieurs manettes Bluetooth connectées pour jouer à des jeux Android.

Avec Android TV comme système de base, nous avons également Chromecast, avec la possibilité de partager l’écran de notre smartphone Android sur le téléviseur. Ce Xiaomi TV Stick 4K fonctionne aussi bien que le Chromecast avec Google TV du géant américain, avec une connectivité WiFi 2,4 et 5 GHz et les mêmes mises à jour de sécurité.

➡️ Voir l’offre Xiaomi TV Stick 4K

Dans ce modèle, vous n’aurez aucune restriction de téléchargement d’applications, car il fonctionne avec le même Google Play Store officiel pour Android TV que le Chromecast de Google. Toutes les applications officielles fonctionneront et pourront être téléchargées sans problème sur ce dispositif Xiaomi.

➡️ Incroyable : Ces écouteurs Xiaomi sans fil sont à moins de 17€ !

Cet article suggère de manière objective et indépendante des produits et services pouvant intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cette actualité, Netcost-security.fr perçoit une commission. Rejoignez le canal de bons plans de NETCOST pour profiter des meilleures offres avant tout le monde.

➡️ Je n’achèterais que ce téléphone si j’avais 300 € de budget

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :