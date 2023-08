As-tu un Chromecast ? Google vient de supprimer l’une de ses fonctionnalités les plus utiles

Google « supprime » le mode invité des Chromecast sans Google TV, une fonctionnalité qui permettait à d’autres personnes de diffuser du contenu sur votre téléviseur sans être connectées à votre réseau Wi-Fi.

Google supprime l’une des principales fonctionnalités du Chromecast original

À la fin du mois de mai dernier, Google a annoncé qu’il ne prendrait plus en charge la première génération de Chromecast, ce qui indique que cet appareil arrivé sur le marché en 2013 ne reçoit plus de mises à jour logicielles ni de correctifs de sécurité. Malgré cela, si vous avez encore un Chromecast original, vous pouvez toujours l’utiliser, bien que la grande G limite de plus en plus ses fonctionnalités.

Une preuve en est que nous venons d’apprendre que la société de Mountain View vient de supprimer une des fonctionnalités les plus utiles des trois premières générations du Chromecast de Google.

Google supprime le mode invité sur les Chromecast sans Google TV

Comme nous l’indique 9to5Google, au cours des derniers mois, Google a supprimé le mode invité des Chromecast de première, deuxième (Ultra) et troisième génération, une fonctionnalité qui est arrivée en 2014 et qui permettait aux autres personnes de partager du contenu avec votre téléviseur sans être connectées à votre réseau Wi-Fi. Ils n’avaient qu’à entrer un code PIN à quatre chiffres qui s’affichait sur l’écran du téléviseur.

En réalité, si vous accédez à la page d’aide du mode invité sur le Chromecast, vous verrez un message en haut de la page indiquant que « le mode invité n’est plus disponible » et que les invités qui viennent chez vous peuvent envoyer du contenu depuis leurs appareils Android ou iOS en se connectant au réseau Wi-Fi de l’hôte« .

De plus, la configuration pour l’activer a également disparu des paramètres du Chromecast dans l’application Google Home, et l’option Mode invité est en train d’être supprimée dans les services Google Play depuis la version 23.33, à laquelle on pouvait accéder via le chemin Paramètres système > Google > Appareils et partage > Options de diffusion.

Petit à petit, le géant américain supprime de plus en plus de fonctionnalités des Chromecast originaux de Google, une manœuvre qui vise clairement à « rendre inutiles » ces Chromecast afin que les utilisateurs achètent le nouveau Chromecast avec Google TV.

