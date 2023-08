3 mobiles, une tablette et un stick TV deviennent plus accessibles que jamais dans le Retour à l’école d’AliExpress

Quel que soit l’un de ces cinq achats est entièrement soutenu par notre équipe d’experts, tous ont été testés par nous.

Jusqu’au 28 août, vous pouvez profiter de ces grandes réductions sur AliExpress Store, avec livraison gratuite depuis la France.

Il ne reste que peu de temps pour profiter de ces offres proposées par AliExpress Store pendant la période de rentrée scolaire 2023/2024. C’est le moment de renouveler votre téléphone portable, votre tablette ou de repenser la façon dont vous regardez vos séries et films préférés à la télévision. Les réductions seront disponibles seulement jusqu’au 28 août à 9h00, heure espagnole.

Nous avons fait un bref, mais intense, recueil de cinq gadgets qui rendront votre vie plus facile et surtout vous donneront de meilleures sensations pour la nouvelle année scolaire. Une tablette qui renouvelle le style et la puissance, trois smartphones Android de milieu et haut de gamme et l’une des meilleures façons de profiter de vos abonnements aux services de streaming de contenu de qualité tels que Prime Video ou Netflix.

Tenez compte, cependant, qu’en plus des opportunités économiques que nous recensons ici, le Retour à l’école d’AliExpress vous offre la possibilité d’économiser plusieurs euros sur une grande variété de produits. En réalité, si vous trouvez un article qui n’a pas de coupon propre, vous avez la possibilité de réduire son prix de 5 à 9 euros en appliquant les coupons ANDRO5 et ANDRO9. Nous vous recommandons d’explorer la plateforme par vous-même et d’enquêter, car vous découvrirez de véritables « affaires en or ».

3 smartphones, une tablette et un stick TV 4K en promotion lors du Retour à l’école

Redmi Note 12 Pro+ 5G (8/256 Go) à 278 euros avec le coupon ES50 : disons qu’il s’agit du smartphone le plus complet de la gamme actuelle de milieu de gamme. Ce Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ 5G est livré avec Android 13, un grand écran Amoled de 120 Hz, un magnifique design en verre et la puissance du Dimensity 1080. De plus, il dispose d’un appareil photo Samsung de 200 MP avec stabilisateur optique qui vous émerveillera. Sa batterie de 5000 mAh nous apportera plus de joie que de peine et sa charge rapide à 120W est fulgurante.

Xiaomi Pad 6 (6/128 Go) à 299 euros avec le coupon ES50 : c’est la dernière tablette de Xiaomi et la plus réussie à ce jour. Dans notre analyse de la Xiaomi Pad 6, nous avons pu voir un grand écran IPS de 11″ avec une résolution 2K, sur un corps en aluminium de seulement 6,5 mm d’épaisseur. Sa puissance n’est pas un problème avec le Snapdragon 870 et les 6 Go de RAM dans la version de base. Avec une batterie de 8840 mAh et une charge rapide à 33 W, vous aurez une autonomie similaire à celle d’un iPad.

realme GT Neo 3 (12/256 Go) avec le coupon ES50 : ce téléphone fait partie de la gamme moyenne-alta d’Android grâce à son processeur Dimensity 8100 Ultra de 5 nm et ses 12 Go de RAM intégrés. Nous avons pu l’analyser en profondeur et nous avons adoré son écran Amoled de 6,7″ Full HD+ avec 120 Hz et Dolby Vision, ainsi que son design sportif dans les couleurs bleu et blanc. Un autre aspect à souligner est l’appareil photo arrière Sony de 50 MP avec stabilisateur optique. Enfin, sa charge rapide à 80W redonnera vie à votre téléphone en moins de 25 minutes.

POCO X5 Pro 8/256 Go à 260 euros avec le coupon ES30 : ce terminal Android est l’un des plus vendus de l’année depuis son lancement. Il est notamment doté d’un appareil photo arrière Samsung de 108 MP, d’un écran Amoled de 6,67″ Full HD+ avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et d’une excellente expérience utilisateur grâce au Snapdragon 778G. De plus, il a un design fin de 7,9 mm d’épaisseur, est mis à jour vers Android 13 et sa batterie de 5000 mAh vous donnera une autonomie de 2 jours complets.

Xiaomi TV Stick 4K à 37 euros sans utiliser de coupon : apportez Android TV à votre téléviseur pour très peu d’argent. Presque à moitié prix, vous pouvez emporter ce petit appareil Xiaomi chez vous et commencer à profiter du contenu en Dolby Vision et du son en Dolby Atmos et DTS HD. Vous pourrez également partager l’écran de votre téléphone sur la télévision et demander du contenu à Google Assistant uniquement avec votre voix.

