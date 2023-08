Voici l’OPPO Find N3 Flip : le nouvel appareil pliable compact OPPO se dévoile déjà en photos officielles

L’OPPO Find N3 Flip arrivera dans une nouvelle couleur dorée.

La partie extérieure de l’OPPO Find N3 Flip en couleur dorée

Le prochain 29 août, OPPO présentera en Chine la nouvelle génération de sa série de smartphones pliables compacts. Le successeur de l’OPPO Find N2 Flip sera une réalité dans quelques jours seulement, et la marque chinoise a décidé de nous donner un avant-goût de son design grâce aux premières photos officielles du dispositif.

L’ Find N3 Flip arrivera pour concurrencer le Galaxy Z Flip5 et le RAZR 40 Ultra avec des spécifications améliorées, un appareil photo plus avancé et un grand écran externe.

L’Find N3 Flip arrivera avec un triple appareil photo signé Hasselblad

Les images partagées par la marque montrent le Find N3 Flip en couleur dorée. Le dispositif conserve une esthétique conservatrice par rapport à l’ancien N2 Flip, car il dispose du même grand écran externe au format allongé, de 3,26 pouces, d’un module de caméras circulaire et d’une construction combinant aluminium et verre texturé. Dans une publication sur son profil Weibo, la marque met en avant la légèreté du dispositif.

Le module de caméras avec le sceau de Hasselblad attire particulièrement l’attention. Cette fois-ci, le dispositif disposera d’un système composé de trois capteurs, dont les détails sont encore inconnus, bien que tout semble indiquer que le Find N3 Flip serait doté d’un appareil photo principal de 50 mégapixels Sony IMX890.

D’autres détails connus à ce jour sur le N3 Flip sont son écran interne de 6,8 pouces avec la technologie LTPO AMOLED ou encore un processeur MediaTek Dimensity 9200.

Mais l’OPPO Find N3 Flip ne sera pas le seul produit que la société prévoit de lancer le 29 août prochain. OPPO a également partagé les premières images de l’OPPO Watch4 Pro, sa nouvelle montre intelligente Android haut de gamme, avec un design actualisé mettant en évidence l’ écran légèrement courbé, la couronne rotative et le bouton latéral.

