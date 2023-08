Le Xiaomi 13T testé en vidéo quelques jours avant sa présentation

Nous avons déjà pu voir en vidéo le Xiaomi 13T, le prochain smartphone haut de gamme abordable de la marque chinoise.

Le Xiaomi 13T est disponible en deux couleurs : noir et vert

Le fait que Xiaomi prévoit de lancer sa nouvelle gamme de smartphones Xiaomi 13T n’est plus un secret depuis longtemps. Depuis quelques semaines déjà, nous savons que la société compte annoncer une mise à jour de sa gamme phare abordable, cette fois-ci basée sur le récent Redmi K60 Ultra présenté en Chine.

Maintenant, cependant, nous avons une confirmation qui nous garantit que l’arrivée des Xiaomi 13T est imminente. Il s’agit d’une vidéo publiée par le youtuber d’origine guatémaltèque Eufracio López 502, qui a eu accès au nouveau smartphone de Xiaomi en avant-première.

Voici à quoi ressemble le Xiaomi 13T

Tout au long de la vidéo, le youtuber déballe l’appareil, qui est proposé ici dans une configuration de 12 Go de RAM avec 256 Go de stockage interne et dans deux couleurs : vert et noir, tous deux avec un fini brillant à l’arrière en verre. Le cadre qui l’entoure est en plastique, et cette fois-ci une protection contre l’eau et la poussière a été ajoutée avec un niveau de certification IP68.

Le téléphone est doté d’un écran OLED plat de 6,67 pouces avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz et un lecteur d’empreintes intégré, ainsi que d’un dos légèrement incurvé et d’un poids de 204 grammes. Il dispose également d’un module de caméra en verre au format rectangulaire, cette fois-ci sans le sceau de LEICA.

La version du système d’exploitation qui anime le téléphone est MIUI 14.0.1, basée sur Android 13, et son processeur est le MediaTek Dimensity 8200-Ultra. Tout cela est soutenu par une batterie de 5000 mAh avec prise en charge de la charge rapide 67 W.

Son système de caméras est dirigé par un appareil photo principal de 50 mégapixels Sony IMX707 avec stabilisation optique de l’image, et il intègre également un appareil photo frontal de 20 mégapixels pour les selfies.

Le youtuber a effectué quelques tests avec l’appareil photo de l’appareil, et il explique que les résultats sont remarquables pour leur bon travail sur les portraits et pour la capture d’images très détaillées avec une représentation précise des couleurs.

Tout semble indiquer que le Xiaomi 13T sera présenté, aux côtés du Xiaomi 13T Pro, le 1er septembre. Pour l’instant, la marque ne s’est pas exprimée à ce sujet ni n’a annoncé la date de présentation définitive.

