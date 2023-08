La Xiaomi Smart Band 8 pourrait arriver en Europe très bientôt : voici son prix

La Xiaomi Smart Band 8 est apparue dans la boutique en ligne du distributeur polonais X-Kom au prix de 49,99 euros.

La Xiaomi Smart Band 8 est disponible avec différents types de bracelets

Lorsque nous parlons de bracelets intelligents, les grands dominateurs du marché en raison de leur excellent rapport qualité-prix sont sans aucun doute les Xiaomi Mi Band. La dernière version de ce bracelet de sport populaire, la Xiaomi Smart Band 8, est arrivée sur le marché à la mi-avril, mais jusqu’à présent, elle n’était disponible que par l’intermédiaire de distributeurs agréés tels qu’AliExpress.

Mais cela pourrait bientôt changer, car une fuite récente a confirmé le prix officiel du nouveau bracelet intelligent du géant chinois en Europe, un signe indéniable que son arrivée sur le marché mondial est imminente.

Voici le prix de la Xiaomi Smart Band 8 en Europe

Comme nous le confirme le média spécialisé Xiaomi4mi, la Xiaomi Smart Band 8 est apparue dans la boutique en ligne du distributeur polonais agréé par la marque chinoise X-Kom au prix officiel de 49,99 euros et avec une date de mise en vente à partir du 4 octobre.

Il convient de rappeler que la Xiaomi Smart Band 8 est dotée d’un écran AMOLED de 1,6 pouces avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz, elle dispose d’un GPS intégré, d’une résistance à l’eau jusqu’à 5 ATM et est équipée d’une batterie de 190 mAh qui peut nous offrir jusqu’à 15 jours d’utilisation continue.

De plus, en tant que bon bracelet de sport, le Smart Band 8 dispose de fonctions de contrôle du rythme cardiaque, de la saturation en oxygène dans le sang et du niveau de stress, et peut détecter jusqu’à 150 types d’activités sportives différentes.

La principale nouveauté de la Xiaomi Smart Band 8 par rapport à ses prédécesseurs se trouve dans son design, car ce nouveau bracelet intelligent est fabriqué en métal et dispose d’un nouveau système d’attache pour les bracelets qui vous permettra d’utiliser des bracelets en cuir, en silicone ou en nylon et même de le porter autour du cou ou sur vos chaussures.

Cependant, si vous ne voulez pas attendre que la Xiaomi Smart Band soit disponible en Europe et que vous voulez économiser quelques euros, vous pouvez actuellement obtenir la version chinoise sur AliExpress pour un prix promotionnel de seulement 35 euros (avec coupon sur la fiche produit).

➡️ Voir l’offre Xiaomi Smart Band 8

