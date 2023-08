Offre scandaleuse pour le Redmi Note 12 4G : si vous vous dépêchez, vous pouvez l’obtenir avec une remise de 39% pour une durée limitée

Plusieurs fois, nous avons apporté des offres brutales pour le populaire Redmi Note 12 en version 4G, mais celle d’aujourd’hui n’a aucun sens, surtout si nous considérons que nous pouvons l’acheter pour 90 euros de moins par rapport à son PVP officiel en France.

En effet, pour une durée limitée, nous pouvons obtenir ce magnifique appareil pour seulement 139,99 euros dans sa version avec 4 Go de RAM et 64 Go de stockage interne, une opportunité en or pour l’obtenir car il s’agit d’un appareil qui répond pratiquement à tous les aspects pour un prix pratiquement ridicule.

Acheter le Xiaomi Redmi Note 12 au meilleur prix

Et nous vous prévenons déjà que cette valeur si réduite ne vous trompe pas, car il s’agit d’un téléphone vraiment complet. Par exemple, la puce qu’il intègre à l’intérieur est un Qualcomm Snapdragon 685, qui offre des performances plus que dignes dans les tâches quotidiennes et qui est également accompagné par une batterie de 5 000 mAh avec une charge rapide allant jusqu’à 33 W afin que nous puissions tenir toute la journée sans avoir à passer par le chargeur.

Mais ça ne s’arrête pas là, car nous pourrons également profiter d’un fantastique écran AMOLED de 6,67 pouces avec un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 120 Hz, une résistance IP53 à l’eau et à la poussière très rare dans les téléphones de ce prix et même d’un capteur photo principal de 50 MP avec une ouverture f/1.8 qui promet des résultats assez utilisables.

➡️ Voir l’offre Redmi Note 12

Comme vous pouvez le voir, c’est un smartphone qui ne manque de rien, et encore plus si l’on considère que son PVP officiel est de 229,99 euros. Dans ce cas, pour seulement 139,99 euros, vous pouvez l’avoir chez vous, donc si vous recherchiez un appareil bon, beau et pas cher, nous ne pouvons pas penser à une meilleure option à ce jour.

