Apple aurait déjà filmé la vidéo de présentation de l’iPhone 15 pour sa chaîne YouTube

L’acteur qui est apparu dans les vidéos de l’iPhone 13 et de l’iPhone 14 a été vu près du store Apple de Mexico.

Apple aurait déjà enregistré le « Tour Guidé » de l’iPhone 15

Quand Apple présente une nouvelle génération d’iPhone, elle publie une série de vidéos sur sa chaîne YouTube pour compléter son annonce. L’une d’entre elles est une « Visite Guidée » où les nouveautés les plus importantes des nouveaux appareils sont présentées, et à seulement trois semaines de la présentation officielle de l’iPhone 15, Apple aurait déjà tourné la vidéo d’introduction des nouveaux appareils.

Les « Tours Guidés » que publie Apple sur sa chaîne YouTube sont des vidéos où une personne présente les nouveautés les plus importantes des appareils tout en se promenant dans une ville, dans ce cas, l’iPhone 15. Et on aurait vu l’acteur qui est apparu dans des vidéos de ce type dans la ville de Mexico. Et il n’était pas seul. Et ce n’était pas n’importe où.

On surprend Apple en train de filmer le « Tour Guidé » de l’iPhone 15

Il y a quelques semaines, on a vu le même acteur qui est apparu dans les Tours Guidés de l’iPhone 13 et de l’iPhone 14, près du store Apple de Mexico. Ce qui est curieux dans tout cela, c’est qu’il portait un t-shirt bleu Apple, ce qui indiquerait qu’il se préparait à filmer quelque chose.

Comme nous pouvons le voir dans cette vidéo TikTok trouvée par 9to5mac, nous voyons l’acteur qui est apparu dans plusieurs vidéos YouTube d’Apple à côté du store Apple de Mexico. Évidemment, cela peut ne rien signifier ou il se peut qu’il ait filmé autre chose, mais compte tenu du fait que l’iPhone 15 est imminente, il est également probable qu’il s’agisse du « Tour Guidé » des appareils.

@crismxrtinez???????? Aujourd’hui, j’ai pu voir comment ils ont tourné le « spot de l’iPhone 15 » à Mexico ! #spot #applestore #cdmx #crevoo #crisapple #enregistrement #iPhone15 #iPhone15Pro #mexico ♬ original sound – Cris Martínez

Rappelons que la société à la pomme prévoirait de présenter ses nouveaux iPhone 15 et iPhone 15 Pro le prochain mardi 12 septembre, il ne reste donc plus beaucoup de temps avant qu’ils ne soient officiellement annoncés. Des appareils qui apporteront de nombreuses nouveautés telles que le port USB-C ou un nouveau bouton d’action en remplacement du Switch de silence.

