Le roi du milieu de gamme détruit son prix avec 256 Go : qualité Samsung avec 5 ans de mises à jour

Écran de grande qualité, bon rendement et système de caméras avancé font de cette gamme moyenne un excellent achat, maintenant à 90 euros de moins.

Netteté, reproduction précise des couleurs et fluidité sur l’écran de ce Samsung Galaxy qui fait chuter son prix // Image : .

Le Samsung Galaxy A54 5G nous semble un téléphone merveilleux, l’option la plus complète en dessous de 500 euros. Oui, nous savons que son prix de vente conseillé est plus élevé, mais cette gamme moyenne-premium est actuellement en solde, ce qui vous permet de économiser 90 euros sur l’achat de son modèle de 256 Go. Cette réduction est proposée par Amazon, où vous pouvez maintenant acheter le Galaxy A54 GB supérieur pour seulement 459 euros dans le magnifique modèle de couleur blanche.

L’analyse de ce Samsung Galaxy A54 5G nous a permis de constater qu’il dispose d’un écran de grande qualité, d’un bon rendement, du plus de la connectivité 5G, d’un excellent système de caméras et d’une bonne autonomie. De plus, il bénéficie de 4 années de mises à jour Android garanties et de 5 années de mises à jour de sécurité, vous achetez donc un téléphone qui restera mis à jour pendant de nombreuses années.

N’oubliez pas que ce Samsung Galaxy A54 5G est également en offre sur la boutique officielle de Samsung, où il est en baisse jusqu’à 489 euros, tandis que chez MediaMarkt, il tombe à 499 euros. Par conséquent, Amazon vous offre le meilleur prix pour le téléphone, avec l’expédition et la vente assurées par la boutique elle-même.

Pourquoi le Samsung Galaxy A54 5G est-il un si bon achat en solde

Le Samsung Galaxy A54 5G est un très bon achat car il s’agit d’un téléphone que vous pouvez utiliser pour exécuter n’importe quelle application. Le processeur Samsung Exynos 1380 peut gérer les applications de médias sociaux, les jeux, les éditeurs de vidéo, les plateformes de streaming vidéo et tout autre outil que vous devez utiliser. Vous disposez d’assez d’espace pour installer les applications, car il dispose de 256 Go de stockage et d’un emplacement pour l’étendre jusqu’à 1 To avec une carte microSD.

Assurez-vous que le Galaxy A54 est un excellent achat pour l’avenir, car il bénéficie de 4 années de mises à jour Android garanties et de 5 années de mises à jour de sécurité. Compte tenu du fait qu’il est livré directement avec Android 13, vous pouvez attendre sa mise à jour vers Android 17. De plus, il dispose de la connectivité 5G, de plus en plus importante avec le temps.

Un autre aspect que j’apprécie beaucoup sur les téléphones Samsung, et sur ce Samsung Galaxy A54 5G en particulier, est l’écran. Le smartphone est équipé d’un écran Super AMOLED de 6,4 pouces, avec une résolution Full HD+ (2340 x 1080 pixels), un taux de rafraîchissement de 120 hertz et une luminosité pouvant atteindre 1000 nits. L’écran est très clair, aussi bien en intérieur qu’en extérieur. Le son est pris en charge par deux haut-parleurs stéréo qui offrent un son de qualité. Nous avons donc affaire à un bon téléphone pour le contenu multimédia.

Le Samsung Galaxy A54 est également une excellente option pour prendre des photos et des vidéos en raison de la qualité et de la polyvalence de son système de caméras. À l’arrière, il dispose d’une lentille principale de 50 mégapixels, d’un ultra grand-angle de 12 mégapixels et d’un capteur de profondeur de champ de 5 mégapixels, tandis que la caméra frontale est de 32 mégapixels. Avec ces caméras, vous pouvez obtenir des photos nettes avec une bonne reproduction des couleurs, et des vidéos même en résolution 4K.

➡️ Voir l’offre Samsung Galaxy A54 5G

Par ailleurs, nous avons l’un des meilleurs téléphones de gamme moyenne en termes d’autonomie. La batterie de 5 000 mAh peut durer toute la journée sans aucun problème, voire même atteindre deux jours avec une utilisation légère. La charge rapide est de 25 W, mais vous savez déjà que Samsung n’inclut pas le chargeur. Par conséquent, vous pouvez utiliser un chargeur que vous avez à la maison ou acheter le chargeur de 25 W de Samsung pour environ 10 euros sur Amazon.

➡️ Incroyable : Ces écouteurs Xiaomi sans fil sont à moins de 17€ !

Il y a d’autres détails très intéressants sur ce smartphone, tels que le lecteur d’empreintes digitales intégré à l’écran, la protection IP67 contre l’eau et la poussière, et la connectivité WiFi 6. Après l’avoir examiné pendant quelques semaines, nous pouvons vous assurer que vous ne vous tromperez pas en l’achetant. N’oubliez pas que vous pouvez l’acheter pour seulement 459 euros sur Amazon dans sa meilleure version, avec 256 Go de stockage.

➡️ Le dernier produit de Xiaomi est un accessoire voiture qui va beaucoup faciliter votre vie

Cet article suggère de manière objective et indépendante des produits et services pouvant intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques apparaissant dans cette actualité, Netcost-security.fr perçoit une commission. Rejoignez la chaîne des bons plans de NETCOST pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :