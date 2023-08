Oublie Xiaomi: ce téléphone portable est une réussite pour seulement 209 euros

Il a tout ce dont vous pourriez avoir besoin et son prix est spectaculaire. Nous vous racontons tout sur le realme 10.

Le design du realme 10.

Grâce à cette offre d’Amazon, vous pouvez vous procurer le realme 10 pour seulement 209 euros dans sa version mondiale, accompagné de 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. Nous parlons d’un bon smartphone milieu de gamme, un téléphone portable complet que vous recevrez gratuitement chez vous si vous êtes membre Amazon Prime.

Nous avons affaire à un smartphone qui est également tombé à 209 euros dans des stores comme PcComponentes, l’Univers s’est mis d’accord pour que vous l’ayez dans votre poche. Dans sa fiche technique, vous trouverez tout ce dont vous avez besoin pour une utilisation quotidienne, c’est un téléphone portable digne de confiance. Nous vous expliquons pourquoi c’est un excellent achat en 2023.

Achetez le téléphone portable realme au meilleur prix

Ces applications que vous aimez tant se déplaceront sans difficulté sur ce realme, vous obtenez un téléphone portable performant. Tout cela est grâce à son processeur, le Helio G99 fabriqué par MediaTek. D’autre part, ses 8 Go de RAM vous permettront de travailler avec plusieurs applications en même temps sans perdre de vitesse.

MediaTek Helio G99

8 Go de RAM et 128 Go de mémoire interne

Écran Super AMOLED de 6,4″ Full HD+ et 90 Hz

2 caméras arrière

Batterie de 5 000 mAh avec charge rapide à 33 W

NFC et prise jack pour les écouteurs

L’écran du téléphone chinois ne baisse pas le niveau, il possède une diagonale de 6,4 pouces, une technologie AMOLED, une résolution Full HD+ et un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Votre contenu préféré sera vraiment bien affiché sur ce panneau, il est de qualité et ne vous décevra pas.

Et qu’en est-il des caméras? Nous n’oublions pas les deux capteurs qui habitent l’arrière de notre protagoniste. Il dispose d’ un appareil photo principal de 50 mégapixels et d’une lentille pour le noir et blanc qui font un excellent travail dans tous les types de situations. Prenez des photos sans crainte, libérez le photographe qui est en vous.

Vous avez pu le constater de vos propres yeux, le smartphone realme est livré avec une fiche technique complète qui comprend tout ce dont vous pourriez avoir besoin. Pour seulement 209 euros, c’est un achat auquel on ne peut pas trouver beaucoup de défauts, un bon téléphone portable qui ne tardera pas à devenir votre fidèle compagnon.

