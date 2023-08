Android TV, HD et seulement 119 euros : cette smart TV est pratiquement un cadeau

Si vous recherchez une smart TV simple et très économique, ce modèle est l’un des meilleurs achats.

Une des smart TV de TD Systems.

Un des téléviseurs intelligents bon marché que j’ai le plus recommandé revient sur Amazon, c’est une excellente opportunité. Vous pouvez obtenir la smart TV de TD Systems pour seulement 119 euros, avec un écran de 24 pouces et un excellent système d’exploitation. De plus, si vous êtes utilisateur d’Amazon Prime, vous l’aurez chez vous rapidement et totalement gratuitement.

Lorsque nous parlons de téléviseurs intelligents bon marché, nous recommandons généralement des modèles Xiaomi, mais ce ne sont pas les seules options qui en valent la peine. Nous vous expliquerons pourquoi la smart TV de TD Systems est un bon achat si vous recherchez quelque chose de simple et très bon marché.

Achetez le téléviseur intelligent chinois au meilleur prix

L’écran de notre protagoniste atteint 24 pouces et a une résolution HD, malgré son prix ajusté, il a l’air assez bon. De plus, il a des cadres étroits, ce qui se traduit par une expérience immersive. Gardez à l’esprit que nous ne parlons pas d’un grand téléviseur, vous pourrez même le mettre dans une chambre.

Avec le téléviseur TD Systems, vous profiterez d’Android TV, le système d’exploitation que Google a créé pour nos téléviseurs. Vous trouverez une interface agréable et fonctionnant bien, vous n’aurez aucun problème pour télécharger les meilleures applications de séries et de films. Fan de Netflix ? De Twitch ? Vous les aurez tous à seulement quelques boutons de distance.

Avec Android TV, vous aurez également accès à toute l’intelligence de Google Assistant, c’est un plaisir. Posez-lui n’importe quelle question, demandez-lui la météo du week-end ou demandez-lui de trouver une série pour ce dimanche après-midi ennuyeux. Il vous suffit d’appuyer sur un bouton et il vous écoutera.

Il n’est pas tous les jours possible d’acheter une smart TV pour seulement 119 euros, et encore moins avec Android TV. La smart TV de TD Systems est une bonne option pour moins de 120 euros, une option avec laquelle vous ne pouvez pas vous tromper. Si cela vous intéresse, ne réfléchissez pas trop longtemps, les offres d’Amazon ne sont disponibles que pour une durée limitée.

