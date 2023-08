Qualité sonore HD, image HD et contrôle intelligent de vos appareils avec une remise de 36%

La meilleure vente d’écran intelligent d’Amazon a une troisième version avec plusieurs améliorations évidentes.

Emmenez Alexa au lit avec cet écran intelligent chargé de nouvelles fonctionnalités.

Vous avez beaucoup d’appareils intelligents à la maison et vous souhaitez les contrôler avec votre voix ? Si vous n’avez pas encore de haut-parleur Echo ou Echo Dot, acheter un écran comme l’Echo Show 5 de 3e génération en ce moment est la meilleure idée. De cette manière, vous obtenez un écran avec une enceinte de haute qualité intégrée.

Aujourd’hui, cet écran peut être à vous pour seulement 69,99 euros sur Amazon, le même prix que chez MediaMarkt qui reproduit souvent la formule avec les appareils Amazon qu’ils vendent. Et ce n’est pas seulement un écran qui peut servir d’enceinte ou de contrôleur pour d’autres appareils, mais vous pouvez également l’utiliser comme réveil ou lecteur de Prime Video, Disney+ et d’autres plateformes.

Achetez le meilleur petit écran intelligent d’Amazon avec une grande remise

Cet appareil compact mesure 14,7 cm de long, 8,2 cm de haut et 9,1 cm de profondeur. De plus, il pèse 456 grammes, ce qui en réalité un écran compact et résistant. Il est recouvert d’une grille identique à celle des haut-parleurs Echo, résistante aux chocs, et c’est à travers elle que sort le son haute définition.

L’écran de cette 3e génération a une diagonale de 5,5 pouces et une résolution de 960 x 480 pixels, une définition correcte pour une utilisation courante. Il peut servir de réveil chaque matin sur votre table de chevet, pour regarder le dernier épisode de votre série préférée depuis le lit, ou pour suivre une recette de manière efficace dans la cuisine.

À l’intérieur, il y a un haut-parleur large bande de 1,75″ capable de reproduire fidèlement le son de la musique sur des plateformes comme Amazon Music Unlimited, ou de films avec un bon contrôle des graves et des aigus. Cet appareil a une faible consommation d’énergie, de 22 W, et est livré avec l’adaptateur d’alimentation et le câble de connexion inclus.

Si vous avez des caméras de surveillance WiFi à la maison ou dans votre maison de vacances, vous pouvez voir les images en direct depuis l’Echo Show 5 en demandant simplement à Alexa ou en accédant à l’application Amazon Alexa intégrée. Et comme avec les haut-parleurs Echo, vous pouvez également contrôler des prises, des robots aspirateurs, des ampoules intelligentes et de nombreux autres appareils connectés.

Tout comme nous le connectons au réseau WiFi de la maison, nous pourrons utiliser son haut-parleur grâce à sa connectivité Bluetooth. De cette manière, nous pourrons connecter le téléphone à l’écran et l’utiliser comme un haut-parleur sans fil.

Par ailleurs, Amazon garantit jusqu’à 4 ans de mises à jour de sécurité pour cet appareil Echo Show 5 à partir de la date à laquelle il cesse d’être vendu en tant que nouvel appareil. Cela représente un total de près de 5 ans de mises à jour officielles pour cet Echo Show 5 de 3e génération.

Une autre caractéristique notable de cet Echo Show 5 est sa caméra frontale de 2 MP qui nous servira en grande partie à passer des appels vidéo vers d’autres appareils Echo Show que nous avons enregistrés pour nos amis ou notre famille. Nous pourrons également utiliser l’application Skype pour passer ce type d’appels.

