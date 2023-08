Xiaomi obtient l’autorisation de la Chine pour fabriquer sa voiture électrique, selon Reuters

L’écosystème de Xiaomi en Asie est gigantesque, mais il lui manque une chose : une voiture. Passer de la fabrication de téléphones portables et de tablettes à des véhicules homologués pour circuler sur la route est quelque chose que aucun autre fabricant n’a réussi à faire. Mais Xiaomi est en passe de le devenir, surtout après les dernières informations que nous avons lues sur Internet.

En effet, si l’année 2024 ne se présentait déjà pas comme l’année où Xiaomi veut révéler sa Xiaomi Car / Mi Car, une information de l’agence de presse prestigieuse Reuters renforce encore davantage les intentions de l’entreprise, qui battra sans aucun doute ses concurrentes.

Xiaomi a l’autorisation de construire des véhicules en Chine

Comme nous l’avons déjà dit, construire un réfrigérateur intelligent ou une trottinette électrique n’est pas la même chose qu’une voiture. Un véhicule nécessite beaucoup plus de permissions, de régulations, etc. Et c’est dans ce labyrinthe de légalités, de formalités, de certifications et de papiers authentifiés que Xiaomi est impliqué depuis un certain temps. En réalité, cela fait plus de deux ans depuis qu’elle a annoncé ses plans.

En « deux personnes bien informées » ont déclaré à l’agence d’information Reuters, la Commission nationale du développement et de la réforme (CNDR), chargée de réguler les nouveaux investissements et les capacités de production dans l’industrie automobile chinoise, a déjà donné à Xiaomi l’autorisation de fabriquer des véhicules électriques basée à Pékin. Une autorisation accordée au début du mois d’août, selon les sources.

La Mi Car pour 2024

Pour prendre conscience de l’importance de cette action, il faut noter que seules trois autres entreprises ont obtenu l’approbation de la NDRC depuis la fin de 2017, Xiaomi étant la quatrième à le faire en six ans, ce qui montre que c’est une autorisation difficile à obtenir. La bonne nouvelle, c’est qu’ils l’ont, mais la mauvaise nouvelle, c’est qu’ils ont besoin d’une autre autorisation, car Xiaomi a encore besoin de l’approbation du ministère de l’Industrie et de l’Information (MIIT), qui évalue les exigences techniques et de sécurité des nouveaux fabricants et modèles de voitures.

Reuters rapporte que Xiaomi avait promis un investissement de 10 milliards de dollars sur une décennie dans le secteur automobile et s’était fixé comme objectif de produire en série ses premières voitures au cours du premier semestre de 2024. Il y avait cependant des doutes quant à savoir si le délai pourrait être respecté, car la NDRC s’est montrée prudente dans l’approbation des nouveaux plans de production de véhicules électriques des entreprises en raison des préoccupations liées à la capacité excédentaire et au ralentissement de la demande dans le secteur.

Avec l’autorisation de la NDRC et en cherchant celle du MIIT, le rêve de Lei Jun de devancer toute la concurrence et de présenter la Mi Car est de plus en plus proche. Xiaomi prévoit de produire environ 100 000 véhicules électriques l’année prochaine, selon l’une des sources. Nous sommes impatients de voir la Mi Car, surtout pour la façon dont Xiaomi l’intègrera dans son écosystème et ses applications comme Mi Home. En plus du fait que Xiaomi marquerait un avant et un après dans son histoire ainsi qu’une distance par rapport à ses concurrents.

Source | Reuters

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :