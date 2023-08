Courez, elles s’envolent : 53 applications et jeux payants pour Android qui sont gratuits ou en promotion pendant quelques heures

Si vous vous dépêchez, vous pouvez obtenir ces 53 applications et jeux payants pour Android gratuitement ou à très bas prix.

Neo Monsters est l’un des jeux payants que vous pouvez obtenir gratuitement, mais seulement pour une durée limitée

Comme nous le faisons chaque mercredi depuis plusieurs mois, nous vous présentons les meilleures offres du Google Play Store, grâce auxquelles vous pouvez obtenir plus d’une cinquantaine d’applications et de jeux payants pour Android complètement gratuitement ou à un prix bien inférieur à leur valeur habituelle.

Sans plus de préambules, nous vous détaillons les 53 applications et jeux payants pour Android qui sont gratuits ou bénéficient de réductions de plus de 50 % dans la plupart des cas, mais rappelez-vous que ces promotions sont éphémères et qu’après quelques heures, toutes ces applications et jeux retrouveront leur prix officiel.

Applications payantes pour Android gratuites

Musique radio des années 80 Pro | Gratuit 0,59 euro

Six – Pack d’icônes | Gratuit 0,59 euros

Sphère numérique Futurum H15 | Gratuit 1,39 euros

Klepon : Pack d’icônes sombres | Gratuit 1,49 euros

Awf n-Digital 2 : Cadran de montre | Gratuit 1,49 euros

Millimeter Pro – règle d’écran | Gratuit 2,19 euros

Applications payantes pour Android en promotion

Perfect Paquete De Iconos | 0,49 euros 2,29

0,49 euros Math Studio | 0,99 euros 1,99

0,99 euros Geometría PRO | 0,99 euros 1,99

0,99 euros Car-costs and fuel log | 0,99 euros 2,99

0,99 euros Medidor de señal WiFi Pro | 1,09 euros 2,29

1,09 euros Ultra GPS Logger | 4,19 euros 8,49

4,19 euros Notas | 9,49 euros 14,99

Jeux payants pour Android gratuits

Neo Monsters | Gratuit 0,50 euros

Gratuit Castle Defender Premium | Gratuit 0,59 euros

Gratuit Stickman Warriors Dragon Hero | Gratuit 0,59 euros

Gratuit Kingdom War TD Premium Offline | Gratuit 0,89 euros

Gratuit Cooking Kawaii: cocina | Gratuit 0,99 euros

Gratuit FASTAR VIP – Rhythm Game | Gratuit 1,09 euros

Gratuit Glidey – Minimal puzzle game | Gratuit 1,19 euros

Gratuit LeagueMon VIP – 리그 몬스터 디펜스 | Gratuit 2,09 euros

Gratuit Tech Quiz Master – Quiz Games | Gratuit 2,39 euros

Gratuit Word Connect PRO | Gratuit 2,49 euros

Gratuit Synonyms PRO | Gratuit 2,49 euros

Gratuit Hidden Numbers PRO | Gratuit 2,59 euros

Gratuit Word Quest PRO | Gratuit 2,59 euros

Jeux payants pour Android en promotion

Legend of The Moon2: Shooting | 0,29 euros 1,69

0,29 euros RedSun RTS | 0,39 euros 1,29

0,39 euros LIMBO | 0,49 euros 4,89

0,49 euros Infinite Launch | 0,59 euros 1,49

0,59 euros Little Berry Forest 2 : Stars | 0,69 euros 1,79

0,69 euros cress pro | 0,69 euros 2,19

0,69 euros Pop the Tiles | 0,69 euros 2,99

0,69 euros Tattoo Tycoon Premium | 0,99 euros 1,99

0,99 euros OrbaDrone – Robot Escape | 0,99 euros 2,29

0,99 euros Hexologic | 0,99 euros 2,69

0,99 euros Super Dynamite Fishing Premium | 0,99 euros 2,99

0,99 euros Tallowmere | 1,09 euros 1,99

1,09 euros ARIDA: Backland’s Awakening | 1,09 euros 2,59

1,09 euros Inbetween Land (Full) | 1,09 euros 4,99

1,09 euros Front Armies [RTS] | 1,39 euros 2,99

1,39 euros Mirages of Winter | 1,49 euros 5,49

1,49 euros BE-A Walker | 1,59 euros 5,49

1,59 euros Counter Terrorist Agency | 1,59 euros 5,49

1,59 euros Radio Commander | 1,89 euros 6,99

1,89 euros 911 Operator | 1,89 euros 6,99

1,89 euros MONOPOLY | 1,99 euros 3,49

1,99 euros Motorsport Manager Mobile 3 | 2,09 euros 6,99

2,09 euros 112 Operator | 2,69 euros 6,49

2,69 euros Atom RPG | 3,59 euros 8,49

3,59 euros Football Manager 2023 Mobile | 3,99 euros 9,99

3,99 euros Siralim Ultimate | 5,49 euros 10,99

5,49 euros Little Big Workshop |6,99 euros 9,99

