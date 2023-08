Utilisent le capteur LiDAR de l’iPhone 14 Pro pour créer des prothèses imprimées en 3D pour les chiens

Il s’agit d’une avancée majeure dans la création de prothèses animales.

Trip est un chien chanceux

La technologie nous permet de faire des choses qui semblaient de la science-fiction il y a quelques années. L’un de ses derniers usages consiste à créer des prothèses pour les chiens qui ont perdu une ou plusieurs extrémités. C’est ce que montre le dernier court métrage publié sur la chaîne YouTube d’Apple. Il s’appelle « Les Invincibles » et raconte comment la caméra de l’iPhone 14 Pro a été utilisée pour créer des prothèses en utilisant des imprimantes 3D.

Le capteur LiDAR de l’iPhone est la clé

Pour concevoir la prothèse, la caméra de l’iPhone 14 Pro a été utilisée, qui intègre le capteur LiDAR. Cela permet de scanner des corps avec une précision chirurgicale. En l’utilisant en combinaison avec la caméra TrueDepth, le corps de Trip, le chien, a été scanné, collectant les données pour créer un modèle en 3 dimensions de l’animal. À partir du modèle 3D, la prothèse a été créée.

La vidéo est racontée par Lydia, sa propriétaire. Elle l’a rencontré quand il n’avait que 4 mois. L’animal avait une déformation à sa patte avant gauche, qui ne grandirait jamais complètement et l’empêchait de se déplacer. Trip a été emmené à l’hôpital pour envisager l’euthanasie en raison de ce problème. Heureusement pour lui, sa propriétaire a refusé et a décidé que la meilleure solution était d’amputer cette extrémité pour qu’au moins elle ne le gêne pas.

Quand Trip a grandi, Lydia a demandé l’aide de 3Dpetsprosthetic, une entreprise spécialisée dans la création de prothèses pour les animaux ayant perdu des membres. Ils ont réussi à la créer avec l’aide du capteur LiDAR, en modelant le chien en 3D pour concevoir la prothèse à travers celui-ci. L’implantation a été un succès, maintenant Trip peut mener une vie normale. La vidéo se termine en montrant des images de chiens de différentes races courant et jouant grâce aux prothèses qui leur ont été implantées.

Comment fonctionne le capteur LiDAR ? Il émet un faisceau de lumière pour identifier les objets devant le téléphone portable avec une précision exceptionnelle et mesure la distance entre eux et le dispositif. Ainsi, l’iPhone peut créer des cartes tridimensionnelles de ce qui est devant lui. La technologie s’appelle ‘Light Detection And Ranging’ et n’est pas exclusive aux appareils Apple, elle est également utilisée par les caméras de certains véhicules. Dans cet article, nous vous expliquons plus en détail son fonctionnement.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :